5 tipos de azulejos que son tendencia a la hora de reformar el baño

El baño ha pasado a ser uno de los espacios más importantes del hogar por lo que los decoradores están prestando mucha atención a los detalles. Si estás pensando en construir o remodelar pues ten en cuenta estos consejos sobre los azulejos.

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Las tendencias de este año se inclinan por las texturas, los formatos grandes o muy pequeños y los acabados inspirados en los materiales naturales. Los colores que se utilizan son cálidos y más personales. Así es que toma nota para elegir bien los azulejos.

¿Cuáles son los azulejos recomendados para el baño?

Si quieres cambiar los azulejos de tu casa pues ten en cuenta los siguientes consejos:

Los tonos tierra sustituyen al blanco puro

El blanco se posicionó como uno de los elegidos, pero está siendo reemplazado por los colores más cálidos. Puedes optar por los beige, topo, arcilla, terracota, crema o arena para obtener un ambiente agradable. Estos combinan con cualquier tipo de material.

Azulejos de gran formato para un baño más limpio visualmente

Luego nos encontramos con piezas XL que reducen el número de juntas, hacen que las paredes se vean mucho más continuas y consiguen un acabado muy elegante. No solo aportan estética, sino que son más fáciles de mantener por eso es uno de los favoritos.

El mármol se reinventa con colores neutros

Aquí nos encontramos con el mármol que se presenta de una manera más natural. En este caso las vetas son menos marcadas y así también predominan los acabados mate o satinados y en tonos neutros, más allá del blanco puro.

Verde oliva, salvia y azul petróleo para salir del blanco

El verde oliva se incorpora como uno de los preferidos para optar un toque de color. Este junto con los azules profundos se utilizan mucho para revestir la ducha o una pared de acento. Son tonos elegantes que combinan muy bien con maderas claras y griferías negras o en acabado bronce.

El efecto piedra natural sigue siendo el gran protagonista

Por último, nos encontramos con los revestimientos que imitan travertino, piedra caliza o arenisca. Estos brindan una sensación de calma muy agradable y encajan en baños modernos como en los de inspiración mediterránea. Utiliza tonos arena, crema y beige para crear espacios acogedores.