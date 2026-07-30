Ideas DIY: transforma las latas de verduras en increíbles dulceros
Esta es una gran idea para que puedas crear hermosos recuerdos para tus eventos.
Las ideas DIY son realmente geniales porque nos brindan infinidades de creaciones para realizar con aquellos elementos que por lo general terminan en la basura. En este caso vamos a darte ideas para transformar las latas de verduras en dulceros.
Esta opción de realizar dulceros te permite jugar con diseños, tamaños y accesorios. Así vas a transformar tus celebraciones en recuerdos increíbles para divertir a los invitados. Utiliza tu imaginación para crear grandes objetos.
¿Cómo transformar las latas en dulceros?
Para hacer estos increíbles dulceros vas a necesitar materiales simples que puedes tener en casa como foami, pintura, telas y pegamento. Estos envases son ideales para llevar a cabo objetos durables que llegan a reemplazar aquellos que son desechables.
La alternativa reciclaje es ideal para poder cuidar el medio ambiente mientras creas hermosos objetos que pueden acompañar tus momentos más importantes. Ahora sí manos a la obra.
Los materiales que necesitarás son muy fáciles de conseguir e incluso los puedes tener en casa. Deberás tener a mano foami, pintura acrílica y silicón caliente que son ideales para realizar las decoraciones.
Procedimiento
- El primer paso es lavar muy bien las latas de verduras que vayas a utilizar.
- Si puedes lija ligeramente para que no quede ninguna rebaba y para que la pintura se adhiera mejor
- Luego vas a forrar los envases utilizando tiras de foami liso o diamantado, procura que queden los bordes limpios y una estructura firme que sirva como base para los dulces. Puedes usar también listones o imágenes referentes a la temática de tu fiesta
- Tu imaginación es importante por lo que juega con las texturas, figuras en relieve, moños y pequeños detalles con pintura para darle tu toque.
Por último, deberás rellenarlos como quieras y así obtendrás unos dulceros personalizados que son perfectos para cualquier ocasión. Sirven como recuerdos o centros de mesa originales.