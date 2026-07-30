Adiós lengua de suegra: esta es la planta de interior que es tendencia por absorber el calor

Durante mucho tiempo la lengua de suegra se posicionó como una de las plantas de interior más utilizadas en los hogares, pero en la actualidad hay una alternativa que es ideal para absorber el calor.

¿Fue víctima de fraude? ¡Irina Baeva pone fin a los rumores!

En estas épocas de altas temperaturas puedes refrescar un poco tu hogar con algunas alternativas naturales que contribuyen a crear un ambiente más fresco. Si bien la lengua de suegra es una de las opciones, pues hay una alternativa que está siendo muy utilizada.

¿Cuál es la alternativa a la lengua de suegra?

La planta que es tendencia es ficus elástica que posee una gran belleza y tiene beneficios para tu vivienda. Es también conocida como árbol del caucho o ficus robusta que tiene su origen en regiones tropicales de India o Indonesia.

En cuanto a su apariencia es elegante, con hojas grandes y de un color verde brillante. Esto hace que sea una opción ideal para decorar los diferentes espacios de tu hogar donde haya buena iluminación.

La hoja de la ficus elástica tiene unas hojas que pueden alcanzar hasta 30 centímetros de longitud. Debido a su tamaño es que la planta realiza un proceso de transpiración que es más intenso que otras especies de interior.

Al transpirar, las hojas comienzan a liberar pequeñas cantidades de vapor de agua por medio de diminutos poros. De esta manera se genera un ligero efecto de enfriamiento en el aire rodea a la planta, similar a la forma en que el sudor ayuda a regular la temperatura del cuerpo humano. Teniendo en cuenta esto es que se llega a la conclusión de que entre más hojas tenga la planta y más grande sea pues será mayor la humedad que libera.

Esta es una gran opción ya que no solo aporta frescura, sino que contribuye a una mejora en la calidad del aire ya que tiene la capacidad de absorber los compuestos presentes en el ambiente como lo son el formaldehído, el xileno y el tolueno