7 ingredientes reparadores que debes buscar si tu piel rechaza cualquier crema

Cuando la piel del rostro entra en un estado de crisis donde experimenta ardor, descamación, tirantez extrema o enrojecimiento inmediato al aplicarr cualquier producto cosmético, no significa que te hayas vuelto alérgico, sino que necesitas de ingredientes reparadores que gte ayuden a recuperar la salud de tu piel.

En la dermatología clínica, este fenómeno es la señal inequívoca de una barrera cutánea rota o dañada. El estrato córneo, que actúa como el escudo protector del rostro, ha perdido sus lípidos esenciales y su manto ácido protector. Al quedar desprotegida, la piel experimenta una pérdida masiva de agua transepidérmica y permite que cualquier ingrediente penetre de forma ahresiva, activando las alertas del sistema inmunitario.

Llenar tu rostro de productos cremosos pesados o aceites caseros cuando la piel está reactiva suele empeorar el cuadro inflamatorio. En esta fase de hipersensibilidad, la solución consiste en suspender los ácidos exfoliantes o el retinol y buscar una rutina más minimalista.

Los 7 ingredientes reparadores que debes buscar si tu piel rechaza las cremas

Ceramidas

Aplicar una crema rica en este ingrediente rellenará físicamente los huecos del tejido dañado.

Centella asiática o cica

Actúa como un extintor biológico sobre el rostro irritado. Reduce drásticamente la producción de citoquinas inflamatorias, alivia la rojez, acelera la cicatrización de microheridas y calma la sensación de quemazón térmica.

Los ingredientes reparadores que debes utilizar si tu piel está sensible a cualquier crema|Pexels: SHVETS production

Pantenol o vitamina B5

A diferencia de otros hidratantes que solo se quedan en la superficie, este penetra en las capas profundas de la piel.

Escualano

Al ser un aceite biomimético, la piel hipersensible lo reconoce al instante y no lo rechaza.

Ácido hialurónico de alto peso molecular

Esta molécula grande no penetra en la piel; se asienta en la superficie para crear una malla protectora permeable que atrapa la humedad del aire y la fija al rostro.

Estos ingredientes reparadores ayudan a tu piel a recuperarse|Pexels: Anna Shvets

Alantoína

Promueve la descamación natural y saludable de las células muertas dañadas sin necesidad de frotar la piel, mientras estimula la epitelización.

Niacinamida a baja concentración

En dosis bajas, estimula la síntesis de ácidos grasos y ceramidas naturales de tu propia piel.

