3 rituales con canela que debes realizar para atraer dinero inesperado

En el mundo del esoterismo, la magia blanca y los rituales, la canela es considerada uno de los elementos más poderosos, sagrados y magnéticos para activar la prosperidad material.

Graicas a su aroma intenso y a sus propiedades transmutadoras, esta especia no solo limpia las energías densas del entorno, sino que actúa como un sintonizador cuántico que abre las puertas de la abundancia.

Si estás pasando por una racha de estancamiento financiero o simplemente deseas propiciar la llegada de dinero extra, ingresos sorpresa o la resolución de deudas, la canela es la herramienta ideal para reprogramar la vibración de tu hogar.

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Los 3 rituales con canela que debes realizar para atraer dinero

El ritual de soplar canela el primer día del mes

Es el clásico indiscutible para marcar el inicio de un ciclo próspero. El día primero de cada mes, toma un puño de canela en polvo con la palma de tu mano derecha.

Colócate en la puerta principal de tu casa o negocio, mirando hacia el interior del inmueble. Antes de soplar, visualiza la prosperidad entrando a tu vida. Sopla el polvo hacia adentro y deja que permanezca en el suelo durante 24 horas antes de barrer con normalidad.

Los rituales con canela que debes realizar para atraer riqueza|Pexels: Pixabay

Canela en el calzado para pasos de éxito

Si vas a asistir a una entrevista de trabajo, vas a firmar un contraro importante o deseas que el dinero fluya hacia ti mientras caminas por la calle, este es tu ritual.

Coloca una pizca milimétrica de canela en polvo dentro de tu zapato derecho justo antes de salir de casa. Mientras lo haces, decreta que cada paso que des en el día estará guiado hacia el éxito profesional, la buena fortuna y la atracción de personas clave que beneficiarán tu economía.

Los mejores rituales con canela para atraer la riqueza a tu hogar|Pexels: Sedanur Kunuk

El sahumerio de canela para limpiar bloqueos financieros

Enciende un trozo de canela en rama y recorre todas las habitacions de atrás hacia adelante, permitiendo que el humo impregne las esquinas. Este sahumerio disuelve las larvas astrales de la escasez y atra una vibración de alta gama que relaja el ambiente y magnetiza la llegada de noticias económicas muy favorables.

