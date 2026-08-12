5 objetos que si tienes en casa te atraen la mala suerte

Hay personas que perciben que la mala suerte está presente en sus casas y que nada sale como lo esperaban. Si eres una de ellas pues es importante que revises tu casa porque puedes tener algo que no te deja fluir.

¡Todos contra Daniela en MasterChef 24/7! La señalan por no tener sazón y Michelle hace alianza con Claudia

Las tradiciones y supersticiones manifiestan que en las casas suelen haber objetos que se relacionan con las energías negativas o con un flujo de energía poco favorable. Estos elementos pueden ser que estén deteriorados, rotos o asociados con situaciones negativas.

¿Cuáles son los elementos que atraen mala suerte?

Un calendario viejo

Si bien guardar calendarios viejos puede parecer inofensivo, las creencias dicen que tenerlo expuesto representa simbólicamente el paso del tiempo y puede asociarse con estancamiento o pérdida de oportunidades.

Además, también está la creencia de que conservar calendarios antiguos podría relacionarse con una vida más corta. Cambia el calendario año tras año.

Un reloj parado

Otro de los elementos que no debes tener es un reloj sin funcionar. La explicación simbólica es sencilla: si el reloj está detenido, representa que el tiempo también se ha detenido.

Hay creencias que consideran esto como un signo desfavorable. Repararlo o retirarlo puede ser una forma de renovar el ambiente y eliminar objetos que ya no cumplen ninguna función.

Una escoba desgastada

En cuanto a la escoba se relaciona con la limpieza, pero debe estar en buen estado. Una escoba vieja, rota o excesivamente desgastada puede asociarse simbólicamente con dificultades económicas y falta de renovación. Tienes que cambiarla para mantener la energía y la casa limpia.

Fotografías de desastres naturales

Luego nos encontramos con tener imágenes de destrucción, inundaciones, incendios, tormentas u otros desastres son pocos favorables para el hogar. La razón está relacionada con la energía simbólica que transmiten estas escenas.

Colocar constantemente imágenes asociadas con destrucción puede crear, según estas creencias, un ambiente pesado o negativo.

Figuras rotas

Por último, nos encontramos con tener una figura rota que según las creencias son un símbolo de ruptura. La interpretación sostiene que mantener objetos dañados dentro del hogar puede representar problemas, pérdidas o situaciones que necesitan ser solucionadas.