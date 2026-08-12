 La colonia de CDMX donde es más probable que te encuentres con un argentino, según la IA

La CDMX es la capital de México y una de las ciudades donde más se concentran los nacionales, pero también los extranjeros. Hay varias zonas donde es muy común ver a personas de diferentes nacionalidades, pero hay una donde es más probable que te encuentres en esta colonia con un argentino. Aunque si estás aburrido, hay varias cosas que puedes hacer en diferentes lugares.

La Condesa, perteneciente a la alcaldía Cuauhtémoc, destaca por ser una zona muy concurrida por los sudamericanos. Ello se debe en gran medida a la oferta gastronómica argentina y a la presencia de espacios frecuentados por personas procedentes de ese país. Si es que estás por la CDMX, existe una ruta para llegar al primer Pueblo Mágico de México, donde podrás hacer diferentes actividades y comer delicioso.

Cabe destacar que estos resultados se obtuvieron de la base de datos de la inteligencia artificial que no puede predecir el futuro, pero sí le permite realizar estimaciones cercanas a la realidad.

La Condesa destaca por ser una zona muy concurrida por los argentinos.|México Desconocido

Historia de la colonia Condesa de la CDMX

De acuerdo con el portal de la alcaldía Cuauhtémoc, la colonia Condesa se fundó en 1902, como consecuencia del impulso modernizador y europeizante de Porfirio Díaz. Pero fue hasta 1927 que se fraccionaron los terrenos para ser habitada. Se hicieron bulevares, glorietas y dos grandes parques. Cabe destacar que la mayoría de la nomenclatura de sus calles tiene nombres de ciudades de México.

Los lugares más emblemáticos de la colonia de la CDMX

Parque España

Parque México

Los Edificios Condesa, Basurto, Casas Jardines y el Conjunto Aristos.

Parque de bolsillo Condesa

Museo Histórico Judío y del Holocausto

Museo Casa del Poeta Ramón López Velarde

Mercado Michoacán

Iglesia de Coronación de Santa María Guadalupe

Foro Shakespeare

Sala Marlowe

El círculo teatral

Parque España

Capilla Alfonsina

Parroquia de la Coronación.

Es importante mencionar que la Condesa siempre ha sido refugio de la clase media alta de los capitalinos, una parte de la comunidad judía y también extranjeros la han habitado. De ahí que su arquitectura muestra un estilo neoclásico, ecléctico y art decó.