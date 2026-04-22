3 rituales para cerrar abril energéticamente

El final de abril de 2026 marca un punto de inflexión en el calendario energético del año, de acuerdo con expertos en esoterismo y espiritualidad. Por ello es necesario realizar rituales de cierre que nos permitan empezar el nuevo mes de manera positiva.

Luego de varias semanas de intensidad y de muchos movimientos. Los últimos días de abril de 2026 son el momento ideal para evaluar cuáles son esas cargas que estamos listos para soltar y cuál es el momento ideal para que podamos limpiar el ruido mental y emocional que hemos acumulado.

Hijos famosos y papás managers: Desde Ángela Aguilar hasta Macaulay Culkin

Los 3 mejores rituales para cerrar abril

Limpieza con sahumerio de romero o laurel

Es uno de los más fáciles y consiste en caminar por tu casa de adentro hacia afuera, quemando una rama de romero o de laurel seco, mientras el humo recorre los rincones y visualiza cómo se disipa cualquier tensión oo estancamiento del mes que termina.

La limpieza con sahumerio ayuda a cerrar ciclos|Pexels: furkanfdemir

El romero es la planta ideal para purificar y atraer claridad mental antes de iniciar con un nuevo ciclo, lo que te permitirá saber qué debes soltar y qué estás listo para recibir en las próximas semanas.

Carta de liberación y quema

Consiste en escribir en una hoja todo lo que te causó malestar y pesar durante abril de 2026, tus miedos, tus errores o las situaciones inconclusas.

Después deberás leerla en voz alta y agradecer el aprendizaje para realizar la quema del papel, mientras ves cómo desaparecen las cenizas te darás cuenta que esa energía ya no tiene poder sobre tu presente y te dejará libre para escribir una nueva historia en mayo de 2026.

Hacer una carta de liberación que después quemarás ayudará a superar el pasado|Pexels: Anna Tarazevich

Baño de sal y de flores blancas

Deberás disover un poco de sal de mar en un recipiento con agua tibia y después llenarlo de pétalos de flores blacas. Posteriormente tomarás una ducha y verterás el agua de flores del cuello hacia abajo.

Un baño de flores ayudará a atraer lo positivo a tu vida|Pexels: Elina Fairytale

La sal actuará como un imán para las vibraciones densas, mientras que las flores simbolizan la pureza y la apertura hacia las bendiciones que llegarán a tu vida.