A lo largo del día, interactuamos con una infinidad de entornos, personas y tecnologías que van dejando una huella invisible en nosotros. Por lo que aplicar rituales que nos permitan limpar nuestra aura nos ayudará a obtener un mejor descanso.

Ir a la cama sin realizar una descarga adecuada provoca que procesomos toda esa carga mental y emocional durante el sueño, lo que suele traducirse en insomnio, pesadillas o la molesta sensación de despertar con la misma fatiga con la que nos acostamos.

La noche es el momento más propicio para la regeneración espiritual, ya que el cerebro entra en un estado de máxima receptividad. Establecer un ritual de limpieza áurica justo antes de apagar las luces actúa como un reinicio energético completo.

Los 3 rituales nocturnos para limpiar tu aura antes de dormir

El baño de descarga con sal de mar

Disuelve una taza de sal en una tina de agua tibia o, si usas regadera, frota suavemente un puñado de sal húmeda desde tus hombros hacia los pies al finalizar el baño habitual.

La sal es un conductor natural que neutraliza los iones positivos acumulados por el uso de pantallas y el estrés diario. El efecto energético es que absorbe la pesadez mental, limpia las larvas astrales superficiales y relaja los músculos.

Los mejores rituales nocturnos para limpiar tu aura, según expertos|Pexels: Miriam Alonso

Ahumado con humo sagrado

Enciende un trozo de palo santo, salvia blanca o un incienso natural, y pasa el humo suavemente alrededor de tu cuerpo, desde la cabeza hasta la planta de los pies, haciendo movimientos circulares.

Las plantas medicinales tienen frecuencias vibratorias elevadas que transmutan la energía densa de forma inmediata.

Así puedes limpiar tu aura y descansar con los mejores rituales nocturnos|Pexels: Artem Podrez

Filtro de agua y vidrio debajo de la cama

Coloca un vaso de vifrio transparente con agua limpia y un poco de sal marina debajo de tu cama, justo a la altura de tu cabeza, antes de acostarte a dormir.

Esto ayudará a absorber las tensiones flotantes del dormitorio y los residuos emocionales, asegurando que amanezcas con la mente despejada, recuerda tirar el agua al baño por la mañana, sin tocarla.

