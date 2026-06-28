Ramahá está inquieto por su primer delantal negro en MasterChef 24/7 y admite que espera lo peor: “Vete mentalizando”

La experiencia de tener delantal negro en MasterChef 24/7 está llena de emociones al límite y nervios por entregar platillos que convezcan a los jueces. Y el que nunca había que tenido que pasar por esto y ahora no sabe muy bien cómo actuar es Ramahá, que perdió su racha de salvaciones y no tuvo éxito en las pruebas finales para subir al balcón.

Desde entonces, el cocinero ha estado pensando en todos los escenarios posibles y es muy consciente de que las cosas podrían no salirle como espera. Así que mientras armaba su maleta, Alberto Palomino, mejor conocido como Ramahá, se puso a platicar con Antrax y le confesó que tiene en mente las probabilidades de que sea el séptimo eliminado de la cocina más famosa de México, aunque tampoco quiere darse por vencido y ya le pidió al público que voten por él para que siga en la competencia.

"Si me preguntas, sí me quiero ir, es un buen momento. Es la primera oportunidad de irse, qué tal que sí me voy gordo, vete mentalizando", apuntó el artesano yucateco, quien se ha convertido en uno de los participantes más polémicos en lo que va de MasterChef 24/7 y ha tenido varios desencuentros con "Las Divas".

¿Quién es el eliminado de MasterChef 24/7 HOY 28 de junio? TODOS los cocineros que están en riesgo

Además de Daniela y Julio, quienes recibieron su delantal negro por el bajo desempeño que han tenido en las seis semanas de MasterChef 24/7, hay otros ocho cocineros que no pudieron superar las pruebas con éxito y están en la "cuerda floja". Por si fuera poco todavía faltan los castigos que Antrax tendrá derecho a usar por ser el portador del Pin, pues a pesar de que él ya se salvó, aún le quedan varios sabotajes para aprovechar.

Los participantes que podrían salir de MasterChef 24/7 HOY domingo 28 de junio, son:



Camila

Flor

Emmanuel

Ramahá

Diego

Luis

Nora

Ismael

Y los cocineros que pueden estar tranquilos porque ya tienen una semana más asegurada son Michelle y Carmen, que fueron salvadas por Dani Parra. La siguiente en subir fue Jazmín, quien ganó las votaciones del público. Y los que hicieron méritos en las pruebas para librar los delantales negros fueron Ixdit, Antrax, Claudia y Lancer.