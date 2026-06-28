Famoso futbolista que jugó en México confirma la muerte de su esposa e hijos tras devastador terremoto en Venezuela

El domingo llega con lamentables noticias para el futbolista argentino Lucas Trejo, quien también pasó alguna vez por el futbol mexicano. Luego de 74 horas de búsqueda, fueron localizados sin vida su esposa, Yanina Maranella, y sus hijos Aarón y Ainhoa, quienes permanecían desaparecidos tras el colapso del edificio donde vivían en Playa Grande, La Guaira, luego de los fuertes terremotos registrados en Venezuela el pasado 24 de junio.

También te puede interesar: Muere querido DJ junto a su esposa embarazada tras el doble terremoto en Venezuela

¿Cómo encontraron a la familia de Lucas Trejo?

Momentos después de que ocurrieron los sismos, el defensor argentino permaneció en la zona de desastre donde se encontraba su familia, colaborando con los brigadistas y rescatistas en las labores de búsqueda. De acuerdo con varios medios, Trejo estuvo moviendo los escombros con sus propias manos mientras mantenía la esperanza de encontrar con vida a su familia. Horas antes de encontrarlos, él había expresado su angustia al revelar que él se encontraba ahí, pues sus seres queridos estaban en el derrumbe cuando ocurrió el sismo.

Angustia total Exjugador que pasó por México busca a su familia en Venezuela|luis trejo instagram

Desafortunadamente, tras poco más de tres días de trabajos continuos, los cuerpos fueron recuperados entre los restos del inmueble.

Los clubes venezolanos enviaron mensajes de condolencias

El mundo quedó en shock y conmovido ante la noticia. Tras confirmarse la noticia, tanto Deportivo La Guaira como Sport Marítimo La Guaira, equipo donde actualmente juega el futbolista, compartieron mensajes de solidaridad para acompañar a Lucas Trejo y a sus familiares en este difícil momento. Además, las instituciones aprovecharon el mensaje para pedir respeto a la privacidad del futbolista en este difícil momento.

¿Quién es Lucas Trejo?

Lucas Trejo es un defensa argentino nacido en Córdoba que ha desarrollado gran parte de su carrera fuera de su país. Él ha formado parte de equipos en Argentina, Uruguay, Colombia, Perú, Estados Unidos, México y Venezuela. Actualmente permanece en Venezuela formando parte del Sport Marítimo La Guaira, club al que llegó a principios de este año después de militar con Portuguesa FC.