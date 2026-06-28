El tono de labial que rejuvenece el rostro después de los 50

El tono de labial que más rejuvenece el rostro después de los 50 años es el rosa natural, especialmente en versiones como rosa empolvado, rosa malva suave o rosa cálido. Según expertos en maquillaje, estos colores ayudan a compensar la pérdida natural de pigmentación de los labios que ocurre con el paso de los años, aportan luz al rostro y crean una apariencia más fresca y saludable.

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A medida que envejecemos, los labios pueden perder definición y color, mientras que la piel del rostro experimenta cambios en luminosidad y textura. Por ello, maquillistas reconocidos recomiendan elegir colores de labiales que aporten vida y armonía en lugar de tonos demasiado oscuros o excesivamente pálidos, que pueden endurecer las facciones o apagar la expresión.

¿Por qué el labial rosa natural es el favorito de los maquillistas para rejuvenecer el rostro después de los 50 años?

La maquilladora Bobbi Brown, una de las figuras más influyentes de la industria de la belleza, ha explicado en numerosas ocasiones que los tonos que se asemejan al color natural de los labios, pero con un poco más de intensidad, suelen ser los más favorecedores para cualquier edad.

Por su parte, la maquilladora británica Lisa Eldridge sostiene que los rosas suaves aportan frescura y equilibrio al maquillaje, especialmente en pieles maduras. Entre los beneficios de estos tonos destacan:



Aportan luminosidad al rostro: reflejan mejor la luz y ayudan a crear una apariencia más fresca.

reflejan mejor la luz y ayudan a crear una apariencia más fresca. Devuelven color a los labios: compensan la pérdida natural de pigmentación que puede producirse con la edad.

compensan la pérdida natural de pigmentación que puede producirse con la edad. Suavizan las facciones: generan un efecto más armónico que los colores excesivamente oscuros.

generan un efecto más armónico que los colores excesivamente oscuros. Combinan con distintos estilos de maquillaje: funcionan tanto en looks naturales como en maquillajes más sofisticados.

funcionan tanto en looks naturales como en maquillajes más sofisticados. Crean una apariencia saludable: ayudan a que el rostro luzca más descansado y vital.

La maquilladora Charlotte Tilbury también ha señalado que los tonos rosados suelen aportar un aspecto más juvenil porque imitan el rubor natural que asociamos con una piel saludable.

¿Qué otros tonos de labial favorecen después de los 50 años?

Aunque el rosa natural es uno de los favoritos de los expertos, existen otras tonalidades que también pueden resultar muy favorecedoras. Los maquillistas recomiendan:



Rosa empolvado: elegante, versátil y fácil de adaptar a cualquier ocasión.

elegante, versátil y fácil de adaptar a cualquier ocasión. Malva rosado: aporta sofisticación sin endurecer la expresión.

aporta sofisticación sin endurecer la expresión. Coral suave: ideal para quienes buscan más luminosidad, especialmente durante primavera y verano.

ideal para quienes buscan más luminosidad, especialmente durante primavera y verano. Melocotón o durazno: favorece especialmente a pieles cálidas y bronceadas.

favorece especialmente a pieles cálidas y bronceadas. Nude rosado: una alternativa natural que aporta color sin borrar la forma de los labios.

Además del tono, los expertos destacan la importancia del acabado:



Fórmulas satinadas: reflejan la luz y aportan un aspecto más hidratado.

reflejan la luz y aportan un aspecto más hidratado. Texturas cremosas: ayudan a que los labios se vean más suaves y con mayor volumen visual.

ayudan a que los labios se vean más suaves y con mayor volumen visual. Acabados ligeramente luminosos: suelen favorecer más que los ultramates en labios maduros.

En conclusión: los labiales que mejor funcionan después de los 50 son aquellos que aportan color, frescura y luminosidad sin resultar excesivos. Por eso, los tonos rosa natural continúan siendo una de las elecciones más recomendadas por los maquillistas para rejuvenecer el rostro, realzar la belleza natural y conseguir una apariencia más radiante a cualquier edad.