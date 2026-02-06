3 rutinas de ejercicios en casa para mujeres: si no te animas a ir al gym, son perfectas para ti
Comienza con tu propósito de una vez por todas con esta rutina fácil de hacer
Antes de inscribirte en el gym, lo ideal es que hagas una rutina de ejercicios en casa para que tu cuerpo se acostumbre de manera gradual al esfuerzo físico. Por eso, si no sabes cómo comenzar, aquí te compartimos tres rutinas para mujeres que son perfectas para dar el primer paso.
De acuerdo con expertos de Fitnesstech, antes de iniciar con una rutina en casa es importante realizar un calentamiento muscular para evitar lesiones, sobre todo si eres principiante.
Este calentamiento consiste en movimientos dinámicos como trotar en el lugar, hacer saltos de tijera y realizar rotaciones de brazos durante 5 a 10 minutos. Después de eso, puedes continuar con los mejores ejercicios para empezar.
¿Cuáles son los mejores ejercicios en casa para mujeres principiantes?
Los mejores ejercicios en casa para mujeres principiantes abarcan distintas áreas del cuerpo para fortalecerlas completamente y de manera uniforme. Prueba con:
1. Ejercicios en casa para parte inferior (pierna y glúteos)
- Sentadillas: 15 repeticiones de 3 series
- Zancadas: 12 repeticiones de 3 series
- Elevaciones de talones: 3 series de 20 repeticiones
2. Ejercicios en casa que te ayudan a quemar la grasa
- Soltar la soga: salta por 1 minuto en 5 repeticiones.
- Burpees: 10 repeticiones por 3 series.
- Mountain Climbers: 30 segundos en 4 series.
3. Ejercicios para la parte superior (brazo, espalda y pecho)
- Flexiones: 10 repeticiones de 3 series
- Dips de silla: 12 repeticiones en 3 series
- Plancha lateral: 30 segundos en 3 repeticiones.
Con esta rutina trabajarás distintas áreas del cuerpo en poco tiempo. Una vez que te acostumbres, podrás subir al siguiente escalón con nuevas rutinas.
¿Cuáles ejercicios hacer en el gym para mujer principiante?
Cuando vayas al gym por primera vez, notarás que hay un montón de máquinas y artículos que puedes usar en tus ejercicios, pero, si eres principiante, puedes comenzar con las siguientes, según Zing Coach:
- Sentadillas con copa.
- Press de banca con mancuernas.
- Remo con mancuernas.
- Plancha.
- Puente de glúteos.
- Peso muerto.
- Flexiones inclinadas
- Jalones laterales
- Press de hombros con mancuernas
- Elevaciones de piernas
- Estocadas caminando con mancuernas.
- Dominadas asistidas
- Empujes de cadera
- Face Pulls
- Prensa Pallof