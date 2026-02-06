3 rutinas de ejercicios en casa para mujeres: si no te animas a ir al gym, son perfectas para ti

Antes de inscribirte en el gym, lo ideal es que hagas una rutina de ejercicios en casa para que tu cuerpo se acostumbre de manera gradual al esfuerzo físico. Por eso, si no sabes cómo comenzar, aquí te compartimos tres rutinas para mujeres que son perfectas para dar el primer paso.

De acuerdo con expertos de Fitnesstech, antes de iniciar con una rutina en casa es importante realizar un calentamiento muscular para evitar lesiones, sobre todo si eres principiante.

Este calentamiento consiste en movimientos dinámicos como trotar en el lugar, hacer saltos de tijera y realizar rotaciones de brazos durante 5 a 10 minutos. Después de eso, puedes continuar con los mejores ejercicios para empezar.

¿Cuáles son los mejores ejercicios en casa para mujeres principiantes?

Los mejores ejercicios en casa para mujeres principiantes abarcan distintas áreas del cuerpo para fortalecerlas completamente y de manera uniforme. Prueba con:

1. Ejercicios en casa para parte inferior (pierna y glúteos)

Sentadillas : 15 repeticiones de 3 series

: 15 repeticiones de 3 series Zancadas : 12 repeticiones de 3 series

: 12 repeticiones de 3 series Elevaciones de talones: 3 series de 20 repeticiones

Un buen calentamiento antes de hacer ejercicio es indispensable.|(Especial/Canva)

2. Ejercicios en casa que te ayudan a quemar la grasa

Soltar la soga : salta por 1 minuto en 5 repeticiones.

: salta por 1 minuto en 5 repeticiones. Burpees : 10 repeticiones por 3 series.

: 10 repeticiones por 3 series. Mountain Climbers: 30 segundos en 4 series.

Puedes hacer estos ejercicios desde casa.|(Especial/Canva)

3. Ejercicios para la parte superior (brazo, espalda y pecho)

Flexiones : 10 repeticiones de 3 series

: 10 repeticiones de 3 series Dips de silla : 12 repeticiones en 3 series

: 12 repeticiones en 3 series Plancha lateral: 30 segundos en 3 repeticiones.

Puedes hacer este ejercicio (Dips de silla) en casa.|Especial/Canva

Con esta rutina trabajarás distintas áreas del cuerpo en poco tiempo. Una vez que te acostumbres, podrás subir al siguiente escalón con nuevas rutinas.

¿Cuáles ejercicios hacer en el gym para mujer principiante?

Cuando vayas al gym por primera vez, notarás que hay un montón de máquinas y artículos que puedes usar en tus ejercicios, pero, si eres principiante, puedes comenzar con las siguientes, según Zing Coach: