7 tonos de sombras pastel para usar a diario
Descubre cuáles son los mejores 7 tonos de sombras pastel que puedes usar en tu maquillaje de todos los días, de acuerdo con expertos en la materia
El uso de las sombras pastel ha comenzado a aplicarse en el día a día durante esta temporada de primavera 2026, lo que quiere decir que dejó de emplearse únicamente en ocasiones especiales.
Este tipo de maquillaje tiene la facilidad de iluminar la mirada de forma rápida y natural, ya que los colores suaves actúan con un efecto antiedad inmediato sobre la piel, aportando mayor frescura al rostro y disimulando los párpados cansados u opacos.
A diferencia de los tonos oscuros que requieren un difuminado complejo, los pigmentos pastel lavados son sumamente noblres, fáciles de integrar y permiten estructurar un maquillaje de oficina o escolar en menos de cinco minutos.
Noticias Sinaloa del 7 de mayo 2026
Los 7 tonos de sombras pastel que puedes usar diario
Para que las sombras pastel complementen los looks diarios sin verse exageradas o como si se tratara de algún disfraz, la clave está en el subtono y en la textura del producto.
Además, estas tonalidades suaves se pueden complementar con abundante máscara de pestañas o un delineado sutil, para darle balance y resaltar el color natural de los ojos. Los mejores 7 tonos seleccionados por expertos son:
- Cotton candy
Un rosa pálido mate que aporta un aspecto romántico, despierta la mirada cansada y funciona perfecto como color único o base.
- Butter yellow
Es suave y sustituye al clásico iluminador beige, es una alternativa cálida ideal para dar luz al lagrimal o nivelar los tonos oscuros de los párpados.
- Soft mint
El menta suave que brinda un toque refrescante y vanguardista; favorece especialmente a los ojos marrones al crear contrastes sutiles, pero sofisticados.
- Lavanda clásico
Un tono frío que neutraliza los subtonos amarillentos de la piel, aportando una luminosidad limpia y elegante en un solo paso.
- Baby blue
Utiliza esta sombra como un sutil delineado esfumado o un lavado translúcido sobre el párpado, evoca una estética limpia y nostálgica.
- Peach fuzz
El neutro perfecto dentro de la gama pastel; aporta calidez inmediata a las pieles cálidas y recrea un look saludable "buena cara".
- Crema de marcha o pistache
Un verde con subtono tierra muy sutil que actúa casi como un tono de transición, ideal para quienes buscan color sin estridencias.