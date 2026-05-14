7 tonos de sombras pastel para usar a diario

El uso de las sombras pastel ha comenzado a aplicarse en el día a día durante esta temporada de primavera 2026, lo que quiere decir que dejó de emplearse únicamente en ocasiones especiales.

Este tipo de maquillaje tiene la facilidad de iluminar la mirada de forma rápida y natural, ya que los colores suaves actúan con un efecto antiedad inmediato sobre la piel, aportando mayor frescura al rostro y disimulando los párpados cansados u opacos.

A diferencia de los tonos oscuros que requieren un difuminado complejo, los pigmentos pastel lavados son sumamente noblres, fáciles de integrar y permiten estructurar un maquillaje de oficina o escolar en menos de cinco minutos.

Noticias Sinaloa del 7 de mayo 2026

Los 7 tonos de sombras pastel que puedes usar diario

Para que las sombras pastel complementen los looks diarios sin verse exageradas o como si se tratara de algún disfraz, la clave está en el subtono y en la textura del producto.

Además, estas tonalidades suaves se pueden complementar con abundante máscara de pestañas o un delineado sutil, para darle balance y resaltar el color natural de los ojos. Los mejores 7 tonos seleccionados por expertos son:

Cotton candy

Un rosa pálido mate que aporta un aspecto romántico, despierta la mirada cansada y funciona perfecto como color único o base.

Look con sombras algodón de azúcar|Pinterest

Butter yellow

Es suave y sustituye al clásico iluminador beige, es una alternativa cálida ideal para dar luz al lagrimal o nivelar los tonos oscuros de los párpados.

Sombras amarillo mantequilla|Pinterest

Soft mint

El menta suave que brinda un toque refrescante y vanguardista; favorece especialmente a los ojos marrones al crear contrastes sutiles, pero sofisticados.

Maquillaje en sombras menta suave|Pinterest

Lavanda clásico

Un tono frío que neutraliza los subtonos amarillentos de la piel, aportando una luminosidad limpia y elegante en un solo paso.

Sombras de ojos lavanda|Pinterest

Baby blue

Utiliza esta sombra como un sutil delineado esfumado o un lavado translúcido sobre el párpado, evoca una estética limpia y nostálgica.

Sombras de ojos baby blue|Pinterest

Peach fuzz

El neutro perfecto dentro de la gama pastel; aporta calidez inmediata a las pieles cálidas y recrea un look saludable "buena cara".

Sombras durazno en tendencia|Pinterest

Crema de marcha o pistache

Un verde con subtono tierra muy sutil que actúa casi como un tono de transición, ideal para quienes buscan color sin estridencias.

