3 técnicas de lenguaje corporal para proyectar seguridad en una entrevista de trabajo

En los procesos de selección de personal, la evaluación de un candidato comienza mucho antes de que este pronuncie su primera palabra. El lenguaje corporal juega un papel muy importante en la psicología organizacional.

Cuando un reclutador realiza una entrevista de trabajo, su cerebro evalúa de forma subconsciente si el lenguaje corporal del postulante está alineado con la información de su currículum.

Una postura encorvada, la evitación del contacto visual o los movimientos repetitivos por nerviosismo pueden descalificar instantáneamente al perfil más apto.

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Las 3 técnicas de lenguaje corporal para proyectar seguridad

El anclaje vertical y la postura de poder neutra

Siéntate ocupando todo el espacio del asiento, asegurando que tu espalda baja esté completamente apoyada en el respaldo de la silla.

Mantén los hombros relajados, pero hacia atrás y hacia abajo, abriendo la caja torácica. Coloca ambos pies firmemente plantados sobre el suelo; evita cruzar las piernas o mover el pie de forma ansiosa. Tus manos deben descansar sobre tus muslos o la mesa de forma abierta y relajada.

El lenguaje corporal es sumamente importante en una entrevista de trabajo|krukphoto.com

El contacto visual intermitente 80/20 y el parpadeo controlado

Aplica la regla del 80/20 sosteniendo el contacto visual directo el 80% del tiempo cuando estés hablando o escuchando. Cuando necesites procesar una idea o hacer una pausa, desvía la mirada sutilmente hacia un lado, nunca hacia abajo, y vuelve a conectar de inmediato.

Gesticulación abierta en la "zona de impacto" y el espejo sutil

Gesticula utilizando las palmas de tus manos abiertas hacia arriba o en posición neutral, nunca apuntando con el dedo índice ni mostrando las palmas completamente rígidas hacia el frente.

La forma adecuada de mostrarte durante una entrevista de trabajo|Pexels: Tima Miroshnichenko

Tus movimientos deben concentrarse en la zona de impacto, que es el espacio que va desde el ombligo hasta el pecho. Mantén tus movimientos corporales fluidos y coordinados con el ritmo de tus palabras.

También puedes adoptar de manera sutil y con un retraso de 10 segundos algunas posturas positivas del entrevistador. Esto activa las neuronas espejo del entrevistador, generando una sensación inconsciente de afinidad, sintonía y entendimiento mutuo.

