3 retos de ahorro semanales para entrenar a tu cerebro a desear menos cosas materiales

Vivimos en una cultura hiperconsumista diseñada específicamente para explotar las vulnerabilidades de nuestra neurobiología. Pero existen algunos retos de ahorro que puedes realizar una vez por semana para comenzar a entrenar a tu cerebro.

El problema financiero y psicológico actual es que el cerebro confunde el estímulo digital con una necesidad de supervivencia real, impulsándonos a comprar objetos materiales que no necesitamos para obtener un pico efímero de felicidad que se disipa a los pocos minutos de la compra.

La mentalidad de escasez y el deseo de acumular bienes materiales no se combaten con simple fuerza de voluntad, sino mediante el entrenamiento conductual. En la psicología financiera, se sabe que el cerebro es un músculo plástico; si lo acostumbras a la gratificación instantánea, saboteará tus finanzas de forma permanente.

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Los 3 retos de ahorro semanales que entrenan a tu cerebro

Ayuno dopaminérgico de compras

Durante 7 días consecutivos tienes estrictamente prohibido entrar a aplicaciones de comercio electrónico, visitar centros comerciales o ver vídeos de recomendaciones de productos. Solo se permite el gasto en necesidades básicas e inamovibles, como comida, transporte o salud.

Esto hará que tus niveles de dopamina se estabilicen y veas una disminución en la sensación de urgencia por comprar un objeto nuevo que pudiste considerar como indispensable, descartando aquellas cosas que no sean una necesidad real.

Estos son los retos que debes hacer semanalmente para aprender a ahorrar|Anna Avilova

Fricción de las 72 horas

Cada vez que sientas el impulso de comprar algo material que no sea de primera necesidad durante una semana, tienes prohibido pagarlo de inmediato; debes añadir el objeto a tu lista de compras y esperar al menos tres días antes de proceder con el pago.

Reto del intercambio por horas de vida

Calcula cuánto ganas de forma neta por cada hora de trabajo real. Divide tu sueldo mensual entre las horas totales trabajadas al mes.

Aprende a ahorrar con estos métodos que cambiarán tu forma de pensar|Pexels: Andre Taissin

Durante la semana, antes de comprar cualquier objeto material que desees, traduce el precio del artículo a horas de vida laboral y pregúntate si ese objeto vale realmente el número de horas completas de tu esfuerzo, tiempo, energía y trabajo.

