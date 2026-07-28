¡Puro desorden! A Luis le tocó limpiar TODO el universo MasterChef 24/7 y así le fue

El Chef Diego Niño sorprendió a los cocineros con una inesperada visita al universo MasterChef 24/7 justo antes de su reto de degustación de ingredientes exóticos. El "Maestro de Fuego" entró con una buena actitud, pero el nivel de desorden y suciedad que vio lo dejó tan molesto que de inmediato tomó una medida radical... ¡castigó a Luis, el portador del Pin del Chef negro , con TODO el aseo de las instalaciones!

¿Cómo le fue a Luis como el único integrante de la Brigada de Limpieza de MasterChef 24/7?

El Chef Diego Niño fue contundente con Luis minutos antes de llevar a cabo una dinámica para elegir a los seis cocineros que participarían en su reto de este lunes, sobre todo porque el creador de Notibola reconoció que estaba triste por ganar el nada deseable Pin del Chef negro:

"Con limpiar toda esta casita solo se te va a quitar la tristeza. Esta semana tú serás el encargado de la limpieza, tú solo, no tendrás a nadie... y no sólo eso, en esta semana te llegarán muchas sorpresas", adelantó el "Maestro de Fuego".

Luis se mostró dócil con el Chef, pero después en una charla con Michelle el cocinero reconoció que estaba muy molesto porque ni esta Brigada ni la anterior limpiaron y ahora le tocaría a él: "¿Por qué yo? Te digo la neta, no lo voy a hacer, si me van a eliminar que me eliminen, no me voy a prestar a esta burla, nadie agarró ni una escoba, ¿por qué lo voy a hacer?", dijo Luis bastante ofendido.

"No hay ninguna consecuencia de que la Brigada no limpie... esta Brigada no limpió nada, ni la pasada", expresó Carmen, quien desde un principio se quejó por la poca limpieza de algunos cocineros.

Sea como sea, y con todo y su coraje, Luis al final se decidió por limpiar todas las instalaciones de arriba a abajo: apoyado por escoba, trapeador y trapos húmedos, el cocinero puso manos a la obra y se topó con toda clase de sorpresas desagradables, desde polvo acumulado hasta trastes sucios en los lugares más inesperados.

Luis no se limitó a limpiar a conciencia: también subió todas las sillas a las mesas, le dio una revisada al refrigerador y de pasó soltó algunas quejas contra sus compañeros por ser tan desordenados; al final, y cuando ya casi no podía con el cansancio, Claudia llegó al rescate para ayudarlo un poco con esta pesada tarea... ¿aguantará el ritmo a lo largo de la semana o se rendirá luego de algunos días por limpiar tantas veces?

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?