Lancer reacciona a los ataques de Michelle en MasterChef 24/7 por su amistad con Claudia: “Parece una pesadilla”

La tensión entre Lancer y Michelle sigue más fuerte que nunca. Y es que a pesar de que ya decidieron ponerle fin a su romance, parece que todavía tienen asuntos por resolver en el Mundo MasterChef 24/7, incluyendo las polémicas declaraciones que "Michito" hizo acerca de la amistad que su ex ha construído con Claudia en las últimas semanas y la forma en que la señala por su separación.

Estas palabras no fueron indiferentes para Lancer, que pasó de no queren entrometerse en problemas, a quejarse abiertamente por la forma en que "Las Divas" se expresan de ellos. Todo porque afirma, no comprende bien de dónde vienen estos ataques ni cuál es la molestia genuina, pues a él le parece absurdo sentirse así por dos personas que solamente son buenos amigos.

Lancer confesó que le desconcierta la actitud de Michelle con Claudia en MasterChef 24/7|ESPECIAL

Lancer expresó su molestia por las críticas de Michelle a su cercanía con Claudia en MasterChef 24/7

Durante una charla con Ixdit y Flor, sus nuevas aliadas en MasterChef 24/7, Lancer reconoció que hay ocasiones en las que no sabe si Michelle está bromeando o si realmente piensa todo lo que dijo con Daniela. Esto porque él jamás le hizo comentarios desafortunados respecto al hecho de que quería pasar todo el tiempo con sus amigos y esperaría lo mismo de vuelta.

"¿Hablan en serio? Es que no doy crédito. Es como si yo viera mal la amistad de todos ellos, con Julio, no tiene sentido, porque son amigos y ya. Parece una pesadilla. Ni siquiera les voy a decir nada, no creo que tenga algo que decirles. A veces pienso que están troleándome, o troleando a Claudia. No deberían ser así las cosas, pero bueno", sentenció el polémico cocinero, que incluso ya fue felicitado por el Chef Édgar Núñez ahora que lo ve más concentrado por su soltería.

¿Qué dijo Michelle sobre Lancer y Claudia? Así fue su intensa plática con Daniela

La molestia de Lancer se originó luego de que supiera que Michelle y Daniela se han dedicado a criticar constantemente su amistad con Claudia y decir que ella tiene algo en su contra. En esta conversación, las cocineras se quejaron de que pasen mucho tiempo juntos y hasta afirmaron que su compañera ya dejó de tener autonomía, pues ahora solamente hace todo lo que quiere Bruno (nombre real del participante).