3 tés relajantes que previenen las arrugas por estrés

Los tés anti-estrés pueden ser un buen apoyo al momento de combatir a uno de los aceleradores más agresivos del envejecimiento curáneo, y relacionado con la liberación sostenida de cortisol, que popularmente se conoce como "hormona del estrés".

Los niveles elevados de esta hormona en el torrente sanguíneo desencadenan un proceso inflamatorio que degrada el colágeno y la elastina, proteínas responsables de mantener el rostro firme.

Cuando estamos estresados, la microcirculación de la piel también se reduce y se limita el flujo de oxígeno y nutrientes hacia las células de la dermis, lo que da lugar a la aparición prematura de líneas de expresión.

Noticias Zacatecas del 23 de abril 2026

Los 3 mejores tés relajantes que previenen arrugas y estrés

Para contrarrestar este fenómeno metabólico, la fitoterapia ofrece alternativas naturales como el consumo de ciertas hierbas y plantas medicinates ricas en compuestos adaptógenos y polifenoles que ayudan a relajar el sistema nervioso.

Puedes incorporar a tu dieta tu infusión favorita que contenga estas propiedades y beberla antes de dormir, para que la relajación también ayude a conciliar el sueño. Algunos de estos tés relajantes son:

Té blanco

Considerado como el "elixir de la juventud", ya que contiene una de las mayores concentraciones de polifenoles del mundo vegetal.

Las investigaciones científicas demuestran que sus potentes antioxidantes inhiben de forma directa la degradación de la elastina y el colágen provocada por el cortisol alto.

Los mejores tés relajantes para no tener arrugas y prevenir el estrés|Pexels: Rahime Gül

Infusión de melisa o toronjil

También podemos llamarle como protector del sistema nervioso, una planta que actúa sobre los receptores GABA del cerebro, calmando la ansiedad y reduciendo los niveles de estrés de forma inmediata.

Su alta dosis de aceites esenciales contrarresta el impacto del estrés oxidativo en las células de la piel.

Infusión de lavanda, el regenerador celular nocturno

Sus compuestos aromáticos reducen la tensión muscular facial, evitando que fruzas el ceño inconscientemente.

Esto promieve un sueño profundo, lo que resulta vital al momento de evitar las arrugas, ya que durante la fase de descanso nocturno, la piel aprovecha para reparar los tejidos dañados durante el día.

