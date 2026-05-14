3 trucos de “Siren Eyes” en un minuto

Si deseas transformar tu mirada entonces debes probar el efecto Siren Eyes u ojos de sirena, que se ha posicionado como la técnica de maquillaje favorita de los últimos meses.

Este tipo de look aporta un efecto rasgado alargado, elíptico, e intensamente magnético, creando una ilusión óptica de misterio y sensualidad profunda.

Los artistas de maquillaje con gran experiencia en el mundo del modelaje explican que este maquillaje de ojos necesita de una precisión importante en la dirección de los trazos, los cuales deben seguir la línea recta imaginaria hacia las sienes, en lugar de curvarse hacia arriba.

Noticias Jalisco del 29 de abril 2026

Los 3 mejores trucos para unos Siren Eyes

Para obtener unos ojos de sirena con gran impacto visual no se necesita de un profesional ni de pasar horas frente al espejo, sino de los siguientes 3 trucos que te darán el look que buscas en solo un minuto:

La guía del microporo o cinta adhesiva

Deberás colocar un trozo pequeño e la cinta desde la línea de las pestañas inferiores y apuntando hacia la sien; traza tu delineado con sombra oscura y retira la cinta para obtener un borde hiper-limpio, ultra-recto y ascendente en solo segundos.

Así puedes obtener los ojos de sirena en solo un minuto|Pinterest

Delineado interno prolongado (Inner corner)

Se recomienda utilizar un delineador de punta plumón muy fina para alargar el lagrimal hacia abajo y hacia adentro, simulando un pico afilado. Este sutil contraste horizontal equilibra la colita exterior y duplica el efecto felino.

El truco de la línea de agua interrumpida

Aplica lápiz marrón o negro únicamente en el tercio exterior de las pestañas superiores e inferiores, y deja el centro del ojo totalmente limpio. Este espacio vacío ayudará a alargar ópticamente el globo ocular hacia los lados.

Los mejores trucos para unos siren eyes perfectos|Pinterest

Este efecto sirve principalmente para modificar visualmente la forma del ojo hacia una mirada más almendrada. Algunas otras de las características por las que destaca es el efecto lifting inmediato, los rasgos felinos, que suaviza los ojos redondos y que da profundidad sin saturar.