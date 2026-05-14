Conseguir el bronceado perfecto, un tono dorado que también se vea saludable, no depende únicamente de las horas que pases bajo el sol, sino también de los nutrientes con los que alimentas a tu cuerpo.

Una dieta con estrategia antes de irte a la playa puede ayudar a tu piel a producir melanina, el pigmento que podrá oscurecer tu cuerpo y también sintetizará naturalmente para proteger a las células de los daños de los rayos ultravioleta.

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Los 7 alimentos que potencian el bronceado natural

Algunos de los nutrientes que resultan beneficiosos para obtener una piel bronceada son los carotenoides, las vitaminas y los ácidos grasos. De acuerdo con nutricionistas y dermatólogos, deberías considerar incluir en tu dieta los siguientes alimentos:

Zanahoria

Es la reina de la provitamina A, que estimula directamente la síntesis de melanina y aporta un matiz dorado saludable a la piel.

Tomates

Un poderoso carotenoide que incrementa la resistencia cutánea ante los rayos UV y previene el eritema solar.

Camote o boniato

Aporta una de las mayores concentraciones de betacarotenos utilizables por el hígado para acelerar la pigmentación basal.

La alimentación es importante para conseguir el bronceado perfecto|Pexels: Mikhail Nilov

Espinacas y col rizada o kale

Aunque son verdes, tienen un alto porcentaje de luteína y carotenos que blindan los ojos y la piel del estrés oxidativo.

Mangos y papayas

Frutas tropicales que contienen buenas cantidades de vitamina C y carotenoides, los cuales estabilizan el tono evitando la aparición de manchas oscuras.

Pescado azul, como salmón y sardinas

Sus altos niveles de ácidos grasos omega-3 y vitamina E evitan la deshidratación y la descamación, prolongando el moreno en la piel.

Los alimentos que pueden protegerte de los rayos UV|Pexels: Nuria Navarro

Melón cantalupo

Cuenta con un alto contenido en agua e hidratos, además de estar combinados con carotenos que mantienen la elasticidad y la frescura celular de la piel bajo el sol.

De acuerdo con diversas instituciones médicas, los alimentos con dosis altas de provitamina A ayudan a preparar a las capas dérmicas para que reciban la radiación de forma segura y también aceleran el oscurecimiento óptico sin necesidad de una sobreexposición.

