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Sin gimnasio: el ejercicio que mejora la movilidad y la postura después de los 40

Después de los 40 años, aparece la pérdida de movilidad y ciertas molestias posturales. Especialistas en entrenamiento funcional están recomendando ejercicios que ayuden a mantener el cuerpo activo. Conoce de qué se trata el ‘escorpión modificado’.

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Escrito por: María Agustina Leiva | Marktube

Uno de los movimientos más recomendados actualmente es el escorpión modificado. Este ejercicio utilizado dentro del método KO (Kinetic Optimization) y otros sistemas de entrenamiento funcional por su capacidad para mejorar la movilidad, activar la zona media del cuerpo y favorecer una mejor alineación corporal.

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Su práctica constante puede ayudar a ganar estabilidad, flexibilidad y control corporal desde casa. A diferencia de otros ejercicios de alta intensidad, esta técnica trabaja varias cadenas musculares al mismo tiempo, con énfasis en la columna torácica, las caderas y el core.

Esto lo convierte en una herramienta especialmente útil para quienes buscan recuperar movilidad de forma progresiva. Especialistas en biomecánica y movilidad funcional vinculados al método KO, así como entrenadores certificados en movimiento correctivo y el Journal of Strength and Conditioning Research y la National Academy of Sports Medicine (NASM), destacan que los ejercicios multiplanares ayudan a mejorar patrones de movimiento y prevenir compensaciones posturales con la edad.

Método KO: ¿Qué es el escorpión modificado y por qué mejora la movilidad después de los 40 años?

Se trata de un ejercicio de movilidad dinámica que combina control, rotación y estabilidad.

  • Activación integral: moviliza varias zonas del cuerpo al mismo tiempo. Este movimiento trabaja hombros, columna torácica, zona abdominal profunda, glúteos y caderas. Esto ayuda a recuperar patrones naturales de movimiento.
  • Mejora postural: combate la rigidez causada por pasar muchas horas sentado. Al movilizar la parte media y superior de la espalda, puede ayudar a reducir la tendencia a encorvarse.
  • Mayor coordinación: mejora la conexión entre estabilidad y movilidad. Algo fundamental a partir de los 40 para conservar agilidad y equilibrio.

¿Cómo hacer correctamente el ejercicio del escorpión modificado en casa?

Los expertos del método KO recomiendan hacerlo con control y sin buscar velocidad.

  1. Posición inicial: comienza boca abajo. Acuéstate con brazos extendidos en forma de cruz, palmas apoyadas y abdomen activo.
  2. Movimiento controlado: rota una pierna hacia el lado contrario. Lleva una pierna flexionada o ligeramente extendida por encima del cuerpo buscando una rotación suave desde la cadera y la columna.
  3. Respiración consciente: exhala durante la rotación. Esto ayuda a liberar tensión muscular y mejorar el rango de movimiento.
@siempreelongada Aquí dos CAMINOS de llegar al escorpión 🦂 🥳 En ambos casos busco utilizar la activación de la musculatura a través de los empujes y ejercicios excéntricos para acompañar al movimiento y sostener la figura. En mi caso, no noto una GRAN diferencia pero creo que la segunda opción me da unos milímetros más 😋 Cuando lo realices podes probar cuál te funciona más a vos 😌 NO OLVIDES ENTRAR EN CALOR 🔥 . #flexibilitytraining #contorsion #gimnasta #bailarina #elongacion #escorpion #backbend #siempreelongada ♬ Get Lucky - Daniele Vitale

¿Cuántas repeticiones del escorpión modificado recomiendan los especialistas del método KO?

  • 2 a 3 series: permite adaptación progresiva.
  • 6 a 8 repeticiones por lado: suficiente para trabajar movilidad sin fatiga excesiva.

Este ejercicio puede ser útil para:

  • Personas sedentarias: ayuda a recuperar movilidad perdida.
  • Adultos activos mayores de 40 años: contribuye al mantenimiento de la postura y la coordinación.
  • Quienes buscan entrenar en casa: no requiere equipamiento.

El escorpión modificado se está consolidando como uno de los ejercicios favoritos de los especialistas en movilidad porque combina eficacia, control y accesibilidad. Un movimiento simple que puede marcar una gran diferencia en cómo se mueve y se siente el cuerpo con el paso de los años.

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