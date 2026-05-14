Sin gimnasio: el ejercicio que mejora la movilidad y la postura después de los 40
Después de los 40 años, aparece la pérdida de movilidad y ciertas molestias posturales. Especialistas en entrenamiento funcional están recomendando ejercicios que ayuden a mantener el cuerpo activo. Conoce de qué se trata el ‘escorpión modificado’.
Uno de los movimientos más recomendados actualmente es el escorpión modificado. Este ejercicio utilizado dentro del método KO (Kinetic Optimization) y otros sistemas de entrenamiento funcional por su capacidad para mejorar la movilidad, activar la zona media del cuerpo y favorecer una mejor alineación corporal.
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Su práctica constante puede ayudar a ganar estabilidad, flexibilidad y control corporal desde casa. A diferencia de otros ejercicios de alta intensidad, esta técnica trabaja varias cadenas musculares al mismo tiempo, con énfasis en la columna torácica, las caderas y el core.
Esto lo convierte en una herramienta especialmente útil para quienes buscan recuperar movilidad de forma progresiva. Especialistas en biomecánica y movilidad funcional vinculados al método KO, así como entrenadores certificados en movimiento correctivo y el Journal of Strength and Conditioning Research y la National Academy of Sports Medicine (NASM), destacan que los ejercicios multiplanares ayudan a mejorar patrones de movimiento y prevenir compensaciones posturales con la edad.
Método KO: ¿Qué es el escorpión modificado y por qué mejora la movilidad después de los 40 años?
Se trata de un ejercicio de movilidad dinámica que combina control, rotación y estabilidad.
- Activación integral: moviliza varias zonas del cuerpo al mismo tiempo. Este movimiento trabaja hombros, columna torácica, zona abdominal profunda, glúteos y caderas. Esto ayuda a recuperar patrones naturales de movimiento.
- Mejora postural: combate la rigidez causada por pasar muchas horas sentado. Al movilizar la parte media y superior de la espalda, puede ayudar a reducir la tendencia a encorvarse.
- Mayor coordinación: mejora la conexión entre estabilidad y movilidad. Algo fundamental a partir de los 40 para conservar agilidad y equilibrio.
¿Cómo hacer correctamente el ejercicio del escorpión modificado en casa?
Los expertos del método KO recomiendan hacerlo con control y sin buscar velocidad.
- Posición inicial: comienza boca abajo. Acuéstate con brazos extendidos en forma de cruz, palmas apoyadas y abdomen activo.
- Movimiento controlado: rota una pierna hacia el lado contrario. Lleva una pierna flexionada o ligeramente extendida por encima del cuerpo buscando una rotación suave desde la cadera y la columna.
- Respiración consciente: exhala durante la rotación. Esto ayuda a liberar tensión muscular y mejorar el rango de movimiento.
@siempreelongada Aquí dos CAMINOS de llegar al escorpión 🦂 🥳 En ambos casos busco utilizar la activación de la musculatura a través de los empujes y ejercicios excéntricos para acompañar al movimiento y sostener la figura. En mi caso, no noto una GRAN diferencia pero creo que la segunda opción me da unos milímetros más 😋 Cuando lo realices podes probar cuál te funciona más a vos 😌 NO OLVIDES ENTRAR EN CALOR 🔥 . #flexibilitytraining #contorsion #gimnasta #bailarina #elongacion #escorpion #backbend #siempreelongada ♬ Get Lucky - Daniele Vitale
¿Cuántas repeticiones del escorpión modificado recomiendan los especialistas del método KO?
- 2 a 3 series: permite adaptación progresiva.
- 6 a 8 repeticiones por lado: suficiente para trabajar movilidad sin fatiga excesiva.
Este ejercicio puede ser útil para:
- Personas sedentarias: ayuda a recuperar movilidad perdida.
- Adultos activos mayores de 40 años: contribuye al mantenimiento de la postura y la coordinación.
- Quienes buscan entrenar en casa: no requiere equipamiento.
El escorpión modificado se está consolidando como uno de los ejercicios favoritos de los especialistas en movilidad porque combina eficacia, control y accesibilidad. Un movimiento simple que puede marcar una gran diferencia en cómo se mueve y se siente el cuerpo con el paso de los años.