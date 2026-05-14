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3 tónicos de té para el cuero cabelludo

Si deseas cuidar a tu cuero cabelludo de la resequedad y otros factores dañinos, agrega a tu rutina de belleza alguno de los 3 tónicos de té con nutrientes

3 tónicos de té para el cuero cabelludo
3 tónicos de té para el cuero cabelludo|Pexels: Beyzanur K.

Escrito por: Guadalupe Mendoza | Marktube

El uso de tónicos a base de se ha convertido en una de las terapias capilares favoritas, ya que el cuero cabelludo es una extensión de la piel del rostro y es propenso a sufrir de inflamación, acumulación de sebo y estrés oxidativo.

Los estudios precisan que los tés o infusiones herbales concentran niveles importantes de minerales esenciales, polifenoles y catequinas, que penetran directamente en la barrera cutánea capilar, mejorando la microcirculación y equilibrando el pH sin tener que emplear químicos agresivos o siliconas.

Los elixires herbales que te presentamos hoy deben aplicarse a través de masajes capilares para crear un entorno óptimo para el nacimiento de cabello nuevo y frenar la caída prematura.

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Los 3 tónicos de té para el cuero cabelludo

Expertos en salud capilar explican que la clave de la eficacia radica en las propiedades astringentes, antioxidantes y antimicrobianas, que combaten a los hongos que causan la caspa y también regulan las glándulas sebáceas hiperactivas.

Los 3 tónicos de té que debes emplear en tu cuero cabelludo como parte de un tratamiento económico, purificante y libre de residuos son:

  • Tónico de té verde

Es perfecto para el exceso de grasa y la caída del cabello por ser rico en catequina EGCG, un potente antioxidante que bloquea la hormona DHT, responsable de la alopecia androgenética, y disminuye la producción de sebo en las raíces de manera importante.

Estos son los tónicos de tés que puedes usar en el cuero cabelludo
Estos son los tónicos de tés que puedes usar en el cuero cabelludo|Pexels: SHVETS production

  • Tónico de té de menta piperita

Este tratamiento es ideal para el crecimiento y la frescura. El mentol natural actúa como un vasodilatador periférico que estimula el flujo sanguíneo hacia los folículos pilosos, acelerando el crecimiento del cabello y brindando una sensación de alivio inmediato a la picazón.

  • Tónico de té negro
Los tónicos de tés tienen propiedades que combaten la caída del cabello
Los tónicos de tés tienen propiedades que combaten la caída del cabello|Pexels: SHVETS production

Es ideal para dar fuerza y combatir la caspa. Tiene una alta concentración de taninos, además de propiedades astringentes y antibacterianas que limpian profundamente los poros del cuero cabelludo, mientras que su aporte de cafeína prolonga la fase de crecimiento del pelo.

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