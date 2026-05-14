El uso de tónicos a base de té se ha convertido en una de las terapias capilares favoritas, ya que el cuero cabelludo es una extensión de la piel del rostro y es propenso a sufrir de inflamación, acumulación de sebo y estrés oxidativo.

Los estudios precisan que los tés o infusiones herbales concentran niveles importantes de minerales esenciales, polifenoles y catequinas, que penetran directamente en la barrera cutánea capilar, mejorando la microcirculación y equilibrando el pH sin tener que emplear químicos agresivos o siliconas.

Los elixires herbales que te presentamos hoy deben aplicarse a través de masajes capilares para crear un entorno óptimo para el nacimiento de cabello nuevo y frenar la caída prematura.

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Los 3 tónicos de té para el cuero cabelludo

Expertos en salud capilar explican que la clave de la eficacia radica en las propiedades astringentes, antioxidantes y antimicrobianas, que combaten a los hongos que causan la caspa y también regulan las glándulas sebáceas hiperactivas.

Los 3 tónicos de té que debes emplear en tu cuero cabelludo como parte de un tratamiento económico, purificante y libre de residuos son:

Tónico de té verde

Es perfecto para el exceso de grasa y la caída del cabello por ser rico en catequina EGCG, un potente antioxidante que bloquea la hormona DHT, responsable de la alopecia androgenética, y disminuye la producción de sebo en las raíces de manera importante.

Estos son los tónicos de tés que puedes usar en el cuero cabelludo|Pexels: SHVETS production

Tónico de té de menta piperita

Este tratamiento es ideal para el crecimiento y la frescura. El mentol natural actúa como un vasodilatador periférico que estimula el flujo sanguíneo hacia los folículos pilosos, acelerando el crecimiento del cabello y brindando una sensación de alivio inmediato a la picazón.

Tónico de té negro

Los tónicos de tés tienen propiedades que combaten la caída del cabello|Pexels: SHVETS production

Es ideal para dar fuerza y combatir la caspa. Tiene una alta concentración de taninos, además de propiedades astringentes y antibacterianas que limpian profundamente los poros del cuero cabelludo, mientras que su aporte de cafeína prolonga la fase de crecimiento del pelo.

