3 tintes y mascarillas capilares para cubrir las canas en casa sin mancharte la piel ni la cara

Cubrir las canas en casa es una alternativa práctica para renovar el color del cabello sin acudir a la peluquería. Sin embargo, aplicar tintes y mascarillas capilares puede dejar manchas en la frente, las orejas y otras zonas del rostro si no se toman ciertas precauciones.

Existen diferentes productos que ayudan a disimular las raíces blancas y mantener un tono uniforme. Conoce tres opciones para cubrir las canas en casa y algunos consejos para facilitar la aplicación y evitar manchas en la piel.

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¿Cómo cubrir las canas en casa sin mancharte la piel?

Si quieres disimular las canas sin salir de casa, existen diferentes productos que permiten renovar el color y mejorar la apariencia del cabello. Algunas opciones ofrecen una cobertura más duradera, mientras que otras ayudan a mantener el tono y disimular las raíces blancas de manera temporal.

Herbatint

Es un tinte permanente en gel que ayuda a cubrir las canas y conseguir un color uniforme. Su fórmula contiene extractos vegetales y permite aplicar el producto directamente sobre las raíces y el resto del cabello, siguiendo las indicaciones del envase.

L’Oréal Paris Casting Crème Gloss

Esta coloración semipermanente es una alternativa para quienes buscan disimular las primeras canas y aportar brillo al cabello. Su textura cremosa facilita la aplicación y permite renovar el tono sin utilizar amoníaco.

Moroccanoil Color Depositing Mask

Es una mascarilla con pigmentos que refresca el color mientras acondiciona el cabello. Puede ayudar a disimular algunas canas dispersas, aunque no reemplaza un tinte permanente ni ofrece una cobertura completa.

¿Qué cuidados necesitan las canas?

Las canas necesitan hidratación y protección para conservar su brillo y suavidad. Utiliza champús y acondicionadores adecuados para tu tipo de cabello, además de mascarillas nutritivas una vez por semana. Evita el uso excesivo de planchas y secadores, ya que el calor puede resecar la fibra capilar. También protege tu melena del sol y utiliza productos matizadores si aparecen tonos amarillentos.