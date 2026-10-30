3 plantillas de sticker de Peppa Pig para pegar en tus tuppers

Peppa Pig es un dibujo animado donde nos encontramos con las grandes aventuras de una tierna cerdita y sus amigos. A lo largo del tiempo se ha vuelto uno de los favoritos de los más pequeños por lo que quieren llevarlos a todos lados.

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En esta oportunidad te traemos unas plantillas ideales para que puedas pegar en tuppers para personalizarlos de la mejor manera. Puedes jugar con las formas y dibujos para obtener el mejor resultado.

¿Cuáles son los mejores stickers de Peppa Pig?

Plantilla de etiquetas rectangulares escolares

En este caso tenemos unas hermosas etiquetas en la que se incluyen datos personales como nombre, ubicación, o los que tu creas que son importantes poder agregar.

Encontrarás diseños de Peppa, George, las nubes, entre otros. Se recomiendan debido a que se adaptan bien a superficies planas. Puedes escribir el nombre del propietario o lo que contiene el tupper. Su formato es rectangular, fácil de recortar y pegar.

Estos stickers son geniales.|Pinterest

Plantilla de stickers decorativos variados

Luego puedes optar por estas opciones en las que aparecen figuras recortables de Peppa y George en poses y disfraces: Peppa hada, George pirata, entre otros. Son una buena opción debido a que tienes la posibilidad de elegir personajes de manera individual para decorar el tupper.

Estos stickers temáticos contribuyen a personalizar tus pertenencias. Se ven coloridos y divertidos para los más chicos.

Plantilla de stickers circulares (tipo toppers)

Por último, tenemos esta gran idea de etiquetas redondas que son muy utilizables como sellos decorativos en cuadernos. Sin embargo, su uso también se expande a objetos pequeños como lo son las lapiceras o tuppers.

Se recomienda su uso debido a que al tener formato circular se adhiere bien a tapas curvas. También puedes usar varios para crear un diseño repetitivo. Es una gran opción para identificar tupperss de diferentes tamaños.

Decora de la mejor manera.|Pinterest

A la hora de imprimir se recomienda hacerlo en papel fotográfico adhesivo o papel autoadhesivo común para mayor resistencia. Luego deberás poner una capa de papel contact transparente antes de recortar para que sea más resistente.