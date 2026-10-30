5 ideas para hacer un oso de Masha y el Oso

Masha y el Oso es una serie animada que está inspirada en un cuento ruso y que se ha ganado el corazón de los más pequeños. La misma cuenta con episodios muy cortos, humor visual y situaciones divertidas.

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Si quieres al Oso pues te traemos las mejores opciones para que utilices los materiales que tengas disponibles en casa. Así podrás decorar tus eventos o lo que más desees.

¿Cómo hacer el oso de Masha y el Oso?

Oso de fieltro (peluche sencillo)

Esta es una idea muy sencilla que pueden llevar a cabo los niños o personas principiantes. Lo que debes hacer es recortar dos siluetas del oso con fieltro marrón y rellena con algodón para luego coser los bordes.

Los detalles se realizan con fieltro beige (hocico, barriga) y ojos de plástico.

Este oso es increíble.|Pinterest

Oso de cartón reciclado

Esta es una decoración muy recomendada para colocar en los cumpleaños. El procedimiento consiste en dibujar una figura de oso en un cartón grueso y luego recortas. Toma témperas o acrílicos para colorear. Si le pegas un palito lo puedes usar de centro de mesa o en una piñata.

Oso con globos (figura para fiestas)

Aquí tenemos otra idea interesante para decorar los eventos infantiles. Lo que debes hacer es inflar globos marrones para crear el cuerpo y la cabeza. Con globos más pequeños vas a recrear las orejas y patas.

Toma un marcador para hacer la cara o también puedes pegar piezas de cartulina. Es muy simple y económico.

Oso de plastilina o porcelana fría

Si tienes un evento puedes usar estos materiales para souvenirs. Lo que deberás hacer es modelar el cuerpo con una forma ovalada y agregar brazos y piernas cortos. Con un palillo vas a marcar la textura del pelaje y haz los detalles del rostro cuando la porcelana se seque.

Esta es otra gran alternativa hermosa.|Pinterest

Disfraz casero del Oso

Llegamos a la última idea en la que puedes recrear el oso para alguna fiesta de disfraces, eventos escolares o Halloween. Para lograrlo tienes que utilizar un buzo marrón como base.

Luego puedes crear orejas con fieltro y pégalas a una vincha. Añade una barriga beige de tela y una máscara simple de cartón.