¡Evelyn Guijarro sorprende a fans con de sesión de fotos, tras el final de la novena temporada de Exatlón México!

La novena temporada de Exatlón México terminó el pasado viernes 15 de mayo de 2026, y quien disputó la final en la rama femenil fue Evelyn Guijarro, Sniper llegaba como la vigente campeona para defender su corona, sin embargo, no pudo ante Mati Álvarez, quien se coronó y ahora es la más ganadora de la marca. Sin embargo, aunque la leyenda Azul no pudo retener su galardón, lo que sí hizo fue sorprender a sus fanáticos con una increíble sesión de fotos.

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Evelyn Guijarro contra Mati Álvarez

Evelyn Guijarro ya había perdido una final de Exatlón México cuando llegó a pelear por una corona en la tercera edición, sin embargo, aquí se encontró a Mati Álvarez, quien se impondría a su rival y con ello se convertiría en la primera bicampeona de la marca en aquella campaña.

Sniper pudo conseguir su primer trofeo del reality deportivo en la octava temporada de Exatlón México y en la novena edición buscaba poder repetir la hazaña, sin embargo, no pudo ante el excelente nivel de Golden Champion, quien, si nos basamos en estadísticas, Terminator le ha ganado 2 finales a Evelyn Guijarro, la primera en la tercera edición y la segunda en la reciente campaña.

¿Qué hacen los atletas después de que termina Exatlón México?

Ante la duda sobre qué hacen los participantes de Exatlón México cuando termina el reality deportivo, es que algunos se toman unas vacaciones, por ejemplo, Humberto Noriega y Mario Mono Osuna subieron una historia en donde compartieron que estaban como en un puesto de tacos, Adrián Leo y Katia Gallegos no han compartido publicaciones pero, por lo regular, de igual manera se toman un tiempo de descanso y retoman sus actividades.

Evelyn Guijarro por ejemplo, luego de concluir la última temporada del reality deportivo, pudo posar para una sesión de fotos con varios vestuarios, varios cambios de ropa y hechas por puros profesionales, posteriormente quizás salga de vacaciones y comparta sus momentos en sus cuentas oficiales de Instagram.

