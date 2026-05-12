3 tipos de chocolates que los maestros aman, ideales para regalar el Día del Maestro 2026

Este viernes, 15 de mayo, se conmemora el Día del Maestro en México. Si tienes en mente sorprender a tu docente favorito o simplemente deseas dar un pequeño detalle como muestra de agradecimiento por la increíble labor del día a día, aquí te compartimos los 3 tipos de chocolates que los maestros aman y que, seguro, les encantará recibir en su día.

También te puede interesar: 5 ideas para decorar tu fiesta de cumpleaños con estilo K-pop Demon Hunter y celebrar como toda una guerrera del K-pop

3 tipos de chocolates que los maestros aman para regalar el Día del Maestro 2026

A continuación, tres tipos de chocolate diferentes con los que puedes sorprender a los docentes este Día del Maestro 2026:



Bombones cubiertos de chocolate: Los bombones cubiertos de chocolate son todo un clásico. Puedes comprarlos a granel y dividirlos en pequeñas bolsas celofán. Finaliza con un pequeño moño para decorar y tendrás un detalle precioso para este 15 de mayo.

Los bombones cubiertos de chocolate son todo un clásico. Puedes comprarlos a granel y dividirlos en pequeñas bolsas celofán. Finaliza con un pequeño moño para decorar y tendrás un detalle precioso para este 15 de mayo. Tabletas de chocolate: Si buscas una opción más elegante, las tabletas de chocolate son ideales. A diferencia de otros productos, estas suelen tener un mayo porcentaje de cacao, por lo que se trata de un regalo lleno de sabor. Lo mejor de esta opción es que existe toda una variedad de sabores para elegir.

Si buscas una opción más elegante, las tabletas de chocolate son ideales. A diferencia de otros productos, estas suelen tener un mayo porcentaje de cacao, por lo que se trata de un regalo lleno de sabor. Lo mejor de esta opción es que existe toda una variedad de sabores para elegir. Cajas surtidas: Si cuentas con un presupuesto mayor, podrías optar por una caja de chocolates surtidos. Estas suelen tener un precio más elevado debido a su gran variedad de sabores en un solo producto. La ventaja de estas es que muchas vienen con un diseño hermoso, por lo que ya no tendrás que gastar tiempo y dinero en envolturas.

| Crédito: Pexels

¿Por qué se celebra el Día del Maestro en México?

El origen del Día del Maestro en México data de 1917. La celebración fue instituida por Venustiano Carranza para reconocer la increíble labor y dedicación de los profesores en el campo de la educación y formación de nuevas generaciones. La primera vez que se celebró el Día del Maestro como lo conocemos hoy en día fue el 15 de mayo de 1918.

¿Hay clases este 15 de mayo por el Día del Maestro en México?

Para conmemorar a todos los maestros en su día, los niveles de educación básica en México - que incluyen preescolar, primaria y secundaria - suspenderán clases este viernes 15 de mayo. Las actividades vuelven a la normalidad el próximo lunes, 18 de mayo.