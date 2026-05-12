Cómo maquillar las cejas a partir de los 50 para rejuvenecer el rostro

Para rejuvenecer el rostro a partir de los 50 años, los maquillistas recomiendan rellenar estratégicamente las cejas, respetar su forma natural, levantar sutilmente el arco y evitar trazos demasiado oscuros o rígidos. La técnica adecuada para maquillar ayuda a abrir la mirada, suavizar las facciones y aportar una apariencia más descansada.

Con la edad, es común que este vello del rostro se vuelva más fino o aparezcan zonas con menor densidad. Por eso, maquillar las cejas extremadamente marcadas puede jugar en contra. Los maquillistas profesionales se concentran en recrear un efecto natural, ligero y estructurado.

Maquillistas profesionales como María Borbolla, especialista en belleza y técnicas de maquillaje facial, además de referentes internacionales como Bobbi Brown y Charlotte Tilbury, coinciden en que una ceja bien trabajada puede transformar completamente la expresión del rostro.

¿Cómo maquillar las cejas después de los 50 para lograr un efecto rejuvenecedor?

La clave está en aportar definición sin endurecer los rasgos.



Rellena las zonas despobladas: recuperar densidad visual aporta juventud. Para ello hay que utilizar lápiz de cejas de punta fina, sombra específica para cejas y productos en crema de acabado natural. A su vez, se deben realizar pequeños trazos que imiten el crecimiento del vello. Respeta la forma natural: exagerar la forma puede endurecer las facciones. Los expertos recomiendan seguir la estructura original de la ceja y evitar diseños demasiado angulosos. Eleva ligeramente el arco: levantar visualmente la ceja abre la mirada. Una elevación sutil puede hacer que el rostro se vea más descansado, armónico y luminoso.

¿Qué errores debes evitar al maquillar las cejas en pieles maduras?

No uses tonos demasiado oscuros: colores intensos endurecen la expresión. Lo ideal es elegir tonos taupe, castaño suave o gris cálido, dependiendo del color natural del cabello.

colores intensos endurecen la expresión. Lo ideal es elegir tonos taupe, castaño suave o gris cálido, dependiendo del color natural del cabello. Evita cejas demasiado gruesas o rígidas: el exceso de producto resta naturalidad. Según Bobbi Brown, las cejas maduras deben verse suaves y con movimiento.

el exceso de producto resta naturalidad. Según Bobbi Brown, las cejas maduras deben verse suaves y con movimiento. No olvides peinarlas: fijar el vello aporta orden y frescura. Puedes usar gel transparente y máscara fijadora para cejas.

fijar el vello aporta orden y frescura. Puedes usar gel transparente y máscara fijadora para cejas. Iluminar debajo del arco: aporta efecto lifting inmediato. Aplicar un poco de corrector o iluminador mate bajo la ceja ayuda a definir y levantar visualmente la mirada.

Según la maquillista María Borbolla, el objetivo no es transformar completamente las cejas, sino devolverles la estructura que naturalmente se va perdiendo con los años. Esto se traduce en aportar un efecto rejuvenecedor sin necesidad de recurrir a técnicas invasivas.