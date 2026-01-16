3 tipos de maquillaje natural que te harán ver más joven y con una piel radiante

Hay diversos tipos de maquillaje, desde llamativos, formales, románticos y más, pero si estás buscando algo innovador, natural y en tendencia , no te pierdas estas recomendaciones, ya que te harán lucir una piel rejuvenecida y un rostro joven.

Para hacer que tu maquillaje te quite un par de años, debes seleccionar productos ideales, los cuales no tengan una consistencia pesada y, sobre todo, que vayan bien con tu tono de piel. Otra recomendación es que no uses un maquillaje cargado, es decir, el tono de las sombras y labios debe ser lo más natural posible, ya que si usas tonos oscuros podrías hacer que tus líneas de expresión se vean más pronunciadas.

3 tipos de maquillaje que te harán ver más joven

Maquillaje nude: Este tipo de maquillaje es ideal para las mujeres a las que les gusta verse siempre arregladas y quieren lucir naturales. Además de que te quitará un par de años gracias a que se usa una base natural que no es mate ni brillante, pues es ligera.

La sombra de los ojos debe ser sutil y no cargada; puedes agregar un poco bajo los ojos y combinar con unas pestañas enchinadas con una sola capa de rímel.

En cuanto a los labios, selecciona un tono nude que vaya acorde con tu piel; esto será el paso clave para que todo haga un efecto increíble. Si te gusta lucir con un rostro más delgado, usa contorno y un poco de rubor en tono naranja rosado.

Maquillaje con glow: Si deseas lucir una piel sumamente radiante y sana, este maquillaje es perfecto para toda ocasión, en especial para usar del diario. Puedes sustituir la base por un suero con color; este hará que tu cutis se vea luminoso.

Para las sombras, opta por tonos acordes a tu tipo de piel, ya sea cálida o fría, y crea un buen difuminado en el párpado.

En este caso, los labios pueden ser rosa natural y un bálsamo de labios o gloss como extra.

Maquillaje natural para fiesta: Si tienes un evento en puerta, puedes recrear este estilo de maquillaje, el cual es perfecto para las mujeres que quieren verse arregladas, pero sin cargarse de cosméticos y sobre todo verse jóvenes.

Utiliza una base de consistencia media que no sea en término mate; puedes producir un poco más las cejas y utilizar contorno, rubor e iluminador.

Para los ojos puedes utilizar una combinación de sombras en tono café y rosa, más dos capas de rímel para abrir la mirada. Y finalmente, para los labios elige un labial rosa nude. Estas recomendaciones te ayudarán a lucir radiante y joven.