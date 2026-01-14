7 diseños de uñas con gelish para San Valentín; serás la más romántica y sofisticada de la oficina

Si eres amante de las uñas naturales , estos diseños te encantarán, pues son técnicas en gelish, las cuales tienen grandes beneficios, son más rápidas por su secado casi inmediato y además le dan fuerza a la uña natural. Hoy tenemos varias opciones para que elijas tu estilo ideal este 14 de febrero y seas la más sofisticada y en tendencia en la oficina.

Te puede interesar: 41 modelos de uñas acrílicas azules que se ven elegantes y hermosas: en cuadradas, almendras o coffin

Uñas en tendencia para San Valentín 2026

Las tendencias han ido cambiando año con año y a veces lo más extravagante se pone de moda; sin embargo, en este 2026, lo más elegante y sofisticado es lo natural y el gelish se ha vuelto la opción favorita para las mujeres que les encanta cambiar con facilidad el color de sus uñas.

1. Uñas a mano alzada con corazones

Las uñas con corazones jamás pasarán de moda en San Valentín, pero este diseño es más que único, ya que es trabajado a mano alzada con una clásica punta francesa.

2. Uñas con diseño romántico

Este diseño de uñas es ideal para las mujeres que tienen un estilo romántico y coqueto, ya que los tonos rojo y rosa hacen un perfecto contraste.

3. Diseño de uñas punta francesa en corazón

Si lo tuyo realmente es llevar un estilo sutil y elegante en la oficina, este diseño es el adecuado para lucir este San Valentín, ya que se trata de una base nude y una punta francesa en forma de corazón en tono rosa pastel.

4. Uñas con diseño de San Valentín

Estas uñas podrían parecer muy sencillas, pero son ideales para las mujeres que no se quieren romper la cabeza al combinar su diseño de uñas con el outfit para la oficina, pues combinan con absolutamente todo y tienen un toque coqueto.

5. Uñas gelish color vino para San Valentín

¡Hermosas! Este estilo de uñas gelish en tono vino o rojo quemado es para las chicas que les gusta lo clásico y ser auténticas al mismo tiempo.

6. Uñas cortas con diseño de romántico

Este diseño de uñas es especial para las chicas a las que les gusta siempre estar arregladas, pero también cómodas. Los colores clásicos del San Valentín, rosa y rojo en distintas combinaciones, pueden hacer un estilo arriesgado, pero cómodo.

7. Uñas en tono café para el 14 de febrero

Si te encanta el Día del Amor y la Amistad, pero no eres fanática del color rosa ni rojo, puedes optar por uñas en tono café con efecto ojo de gato. Serás la más elegante en la oficina y no pasarás desapercibida.