Para combatir la caspa seca podemos emplear tónicos caseros que hidraten profundamente el cuero cabelludo, calmen la descamación y restauren su barrera lipídica natural.

De acuerdo con laboratorios capilares y expertos en dermatología, la caspa seca no se origina por un exceso de grasa, sino por una deshidratación severa y la proliferación de un hongo.

Para erradicarla, se requiere del uso de ingredientes botánicos que tengan propiedades antifúngicas que limpien la zona sin retirar los aceites esenciales protectores del cabello.

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Los 3 tónicos caseros para combatir la caspa seca

Tónico de infusión de romero y tomillo

Lo puedes preparar poniendo a hervir dos tazas de agua y añadiendo dos cucharadas de romero seco junto con dos cucharadas de tomillo.

Después, dejarás reposar todo tapado mientras se enfría, para posteriormente colar y poner en un atomizador. Aplicarás directamente sobre el cuero cabelludo limpio después de cada lavado mediante un suave masaje, sin necesidad de enjuagar.

Aplica estos tónicos caseros para evitar la caspa seca|Pexels: Element5 Digital

Tónico de gel de aloe vera y agua de rosas

Consiste en mezclar a partes iguales tres cucharadas de gel puro de aloe vera y tres cucharadas de agua de rosas pura. Se agita enérgicamente hasta obtener una textura líquida y homogénea.

Debes aplicarlo en las raíces del cabello durante todas las noches y dejarlo actuar mientras duermes para que al despertar al otro día laves bien tu cabello y quites los residuos de producto.

Tónico de vinagre de manzana diluido con infusión de manzanilla

Consiste en preparar una taza de infusión concentrada de manzanilla y, una vez fría, añadirás dos cucharadas de vinagre de manzana orgánico, preferiblemente sin filtrar.

Los tónicos caseros que te ayudan a evitar la caspa|Pexels: Beyzanur K.

Posteriormente, esparcirás esta mezcla por todo el cuero cabelludo unos 20 minutos antes de meterte a la ducha. Cuando te bañes, podrás lavar tu cabello como normalmente lo haces para eliminar los residuos del tónico.

Para poder complementar el uso de los tónicos caseros, los expertos recomiendan champús hidratantes libres de sulfatos, además de llevar una dieta balanceada rica en nutrientes como el zinc y el omega-3.

