¿Qué jugos matutinos son mejores para desinflamar el rostro hinchado al despertar?

Los jugos matutinos para desinflamar el rostro permiten estimular la eliminación de líquidos retenidos y reducir la inflamación celular mediante potentes antioxidantes y compuestos diuréticos.

De acuerdo con los especialistas en nutrición de diferentes plataformas de salud y bienestar, la hinchazón facial en la mañana suele ser el resultado de una mala circulación linfática, exceso de sodio en la cena o falta de descanso.

Consumir bebidas que sean ricas en agua, potasio y enzimas activas a primera hora del día ayuda al sistema linfático y a los riñones a drenar el exceso de agua acumulada en los tejidos del rostro.

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Los jugos matutinos para desinflamar el rostro hinchado

Jugo verde de pepino, apio y piña

Esta preparación consiste en licuar medio pepino con dos tallos de apio, una rodaja de piña natural y un vaso de agua.

Se recomienda beberlo en ayunas, bien fresco y sin colar, para así aprovechar al máximo todos los nutrientes.

Estos ingredientes sirven a combatir la hinchazón del rostro al despertar debido a su alto contenido en agua y en potasio, lo que lo convierte en un gran diurético natula que contrarresta el exceso de sodio.

Los jugos que tienen propiedades para desinflamar el rostro|Pexels: Kindel Media

Jugo de sandía, fresas y menta

Se prepara procesando una taza de sandía picada sin semillas con media taza de fresas frescas y unas 4 o 5 hojas de menta. Ya no es necesario añadir agua porque la sandía aporta suficiente líquido.

Al ser un licuado que contiene agua, antioxidantes, vitamina C y otros nutrientes que estimulan la microcirculación sanguínea, ayudan a eliminar el aspecto cansado en la cara.

Los jugos naturales aportan vitaminas y antioxidantes|Pexels: Allan González

Jugo de zanahoria, naranja y jengibre

Se extrae el jugo de tres zanahorias grandes y una naranja, se licúa junto con un trozo pequeño de jengibre fresco y se consume inmediatamente para evitar la oxidación de sus vitaminas.

Estos ingredientes son antiinflamatorios naturales, además de que aportan betacarotenos y vitamina C que ayudan a la desinflamación de los tejidos y devuelven la luminosidad a la piel opaca del amanecer.

