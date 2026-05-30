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¿Qué jugos matutinos son mejores para desinflamar el rostro hinchado al despertar?

Los jugos naturales al despertar pueden aportar nutrientes y antioxidantes que ayuden a desinflamar el rostro hinchado después de varias horas de sueño

¿Qué jugos matutinos son mejores para desinflamar el rostro hinchado al despertar?
¿Qué jugos matutinos son mejores para desinflamar el rostro hinchado al despertar?|Pexels: Allan González

Escrito por: Guadalupe Mendoza | Marktube

Los jugos matutinos para desinflamar el rostro permiten estimular la eliminación de líquidos retenidos y reducir la inflamación celular mediante potentes antioxidantes y compuestos diuréticos.

De acuerdo con los especialistas en nutrición de diferentes plataformas de salud y bienestar, la hinchazón facial en la mañana suele ser el resultado de una mala circulación linfática, exceso de sodio en la cena o falta de descanso.

Consumir bebidas que sean ricas en agua, potasio y enzimas activas a primera hora del día ayuda al sistema linfático y a los riñones a drenar el exceso de agua acumulada en los tejidos del rostro.

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Los jugos matutinos para desinflamar el rostro hinchado

  • Jugo verde de pepino, apio y piña

Esta preparación consiste en licuar medio pepino con dos tallos de apio, una rodaja de piña natural y un vaso de agua.

Se recomienda beberlo en ayunas, bien fresco y sin colar, para así aprovechar al máximo todos los nutrientes.

Estos ingredientes sirven a combatir la hinchazón del rostro al despertar debido a su alto contenido en agua y en potasio, lo que lo convierte en un gran diurético natula que contrarresta el exceso de sodio.

Los jugos que tienen propiedades para desinflamar el rostro
Los jugos que tienen propiedades para desinflamar el rostro|Pexels: Kindel Media

  • Jugo de sandía, fresas y menta

Se prepara procesando una taza de sandía picada sin semillas con media taza de fresas frescas y unas 4 o 5 hojas de menta. Ya no es necesario añadir agua porque la sandía aporta suficiente líquido.

Al ser un licuado que contiene agua, antioxidantes, vitamina C y otros nutrientes que estimulan la microcirculación sanguínea, ayudan a eliminar el aspecto cansado en la cara.

Los jugos naturales aportan vitaminas y antioxidantes
Los jugos naturales aportan vitaminas y antioxidantes|Pexels: Allan González

  • Jugo de zanahoria, naranja y jengibre

Se extrae el jugo de tres zanahorias grandes y una naranja, se licúa junto con un trozo pequeño de jengibre fresco y se consume inmediatamente para evitar la oxidación de sus vitaminas.

Estos ingredientes son antiinflamatorios naturales, además de que aportan betacarotenos y vitamina C que ayudan a la desinflamación de los tejidos y devuelven la luminosidad a la piel opaca del amanecer.

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