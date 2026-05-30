Es considerada bebida ancestral y tienen múltiples beneficios; ¿qué infusión es?

Si la guayaba se considera un alimento sumamente importante por su aporte de vitamina C, las hojas de su árbol son un tesoro nutricional que aporta mucho en un ámbito terapéutico. Por ello su té es considerado una bebida ancestral con altos compuestos antimicrobianos, flavonoides y antioxidantes. Así, debes prestar atención porque es un líquido sumamente benéfico para tu salud.

¿Cuál es el secreto detrás de esta bebida ancestral?

Los expertos en la materia indican que el secreto de esta bebida ancestral recae en la extraordinaria concentración de polifenoles y carotenoides. Estos son compuestos activos que combaten radicales libres, mismos que se encargan del envejecimiento celular y el desarrollo de inflamaciones crónicas.

Otro aspecto que resulta sumamente relevante es que esta infusión-té no contiene cafeína, situación que facilita su consumo a cualquier hora del día. Y esto no provocará problemas para el sistema nervioso y a su vez significando ningún impedimento para el ciclo del sueño. Es decir, el té de las hojas de guayaba tiene un aporte altísimo para la salud general del individuo.

¿Cuáles son los beneficios de esta bebida ancestral?

Recomendando que te hagas esta infusión y la consumas con cautela, estos son todos los beneficios de las hojas de guayaba.