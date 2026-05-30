Estos son los 3 mejores estilos de uñas coreanas para el resto de la primavera 2026

La primavera se encuentra en sus últimos días y así el verano llegará para tomar el protagonismo. Por ello se indica que aproveches una de las recomendaciones de la temporada, la cual es utilizar uñas coreanas. Son diseños que se pueden lucir de manera fantástica, por lo que debes tomar nota y asimismo elegir uno de estos 3 estilos para lucir espectacular.

¿Cuáles son las mejores 3 uñas coreanas para usar en este final de primavera?

El nailart se distingue por incorporar múltiples detalles llamativos y texturas que generaron tendencia de inmediato en temporadas pasadas. Lo característico de este año fue el integrar artículos vistosos en las manos y los diseños con relieve, pero siempre manteniendo un estándar de sofisticación y elegancia.

Diseño de uñas con figuras de colores

Iniciando con el diseño de uñas coreanas más colorido de las propuestas, aquí prácticamente todo se vale. Se pueden incorporar corazones, flores, combinaciones y patrones llenos de vida, color y personalidad. Esta debe ser la elección para todos aquellos que quieren un nail art atrevido, creativo y que busca bastante elegancia al estilo chic… característico del estilo asiático.

Diseño de uñas pastel coloridas

En una propuesta un poco más sobria, llega la opción de uñas color pastel. Sin embargo, no significa menos color, sino cambio de tono y brillo. Se acude a un estilo también sofisticado y delicado. Allí cada persona decide si meterle más relieve o figuras que combinen con la postura o en un caso dado… un estilo más atrevido y personal.

Diseño de uñas plateado con tonos morados

Aunque algunos colores ya no convencieron tanto a las tendencias y las personas las cambiaron en el trayecto, el plateado se posiciona como una opción ideal. Aquí la propuesta va enfocada en los accesorios que pueden ponerse incluso sin una base. Pero si buscas una combinación ganadora, házla con un plata sumamente brilloso y unos tonos morados. Con esto encontrarás un estilo moderno, femenino y concretando algunos aspectos puntuales… elegante a raudales.