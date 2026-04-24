3 looks de maquillaje que sí se ven bien en el día a día

El maquillaje es una herramienta que, además de hacernos ver mejor, también debe proporcionarnos seguridad y comodidad. Por lo que es importante encontrar el equilibrio perfecto entre no verte demasiado producida ni muy desaliñada.

Aunque a veces podemos ver fotografías de celebridades con maquillajes muy dramáticos, la vida cotidiana nos pide algo más versátil y dinámico. De acuerdo con los ecpertos, la clave está en saber elegir las texturas y técnicas adecuadas.

El maquillaje cotidiano ha evolucionado en los últimos años y pasó de ser una "máscara" que buscaba la cobertura total de imperfecciones, a una herramienta que aporta frescura y luminosidad al rostro, además de ser una forma de expresión y autenticidad.

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Estos son los 3 looks de maquillaje que se ven bien en el día a día

Estilo no makeup makeup

Estilo no makeup makeup para la oficina|Pinterest

Este es el rey de los estilos diarios, gracias a su naturalidad. Se centra en tener una piel perfectamente hidratada, un toque de corrector solo donde es necesario, algo de gel transparente para las cejas y mucho bálsamo labial.

El secreto es usar texturas en crema para que se fundan bien con la piel y así crear un efecto "acabo de despertar", lo que aporta mucho más frescura a todo el look.

Estilo besada por el sol

Maquillaje estilo besada por el sol|Pinterest

Ideal para dar vida a un rostro cansado. Se trata de un maquillaje en donde el protagonista principal es el rubor, que puede aplicarse en tonos melocotón o rosados.

El truco es no solo colocarlo en las mejillas, sino también poner un poco sobre el puente de la nariz y acompañarlo con una máscara de pestañas café que permitirá definir la mirada de forma suave, finalizando con un poco de bronceador en las sienes.

Feline minimal o delineado sutil

Delineado felino minimalista para la oficina|Pinterest

Para aquellas personas que aman destacar los ojos sin exagerar. Este look consiste en un delineado tipo foxy eye, algo muy fino que preferiblemente debe hacerse con sombra marrón o un lápiz difuminado a ras de las pestañas superiores.

Todo se complementa con unos labios nude y una piel mate-natural, logrando una mirada sofisticada, pero totalmente apta para los días de escuela u oficina.

