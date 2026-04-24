3 looks de maquillaje que sí se ven bien en el día a día
Descubre cuáles son los 3 diferentes looks de maquillaje que sí se ven bien en el día a día y cómo puedes adoptarlos para estar en tendencia esta temporada
El maquillaje es una herramienta que, además de hacernos ver mejor, también debe proporcionarnos seguridad y comodidad. Por lo que es importante encontrar el equilibrio perfecto entre no verte demasiado producida ni muy desaliñada.
Aunque a veces podemos ver fotografías de celebridades con maquillajes muy dramáticos, la vida cotidiana nos pide algo más versátil y dinámico. De acuerdo con los ecpertos, la clave está en saber elegir las texturas y técnicas adecuadas.
El maquillaje cotidiano ha evolucionado en los últimos años y pasó de ser una "máscara" que buscaba la cobertura total de imperfecciones, a una herramienta que aporta frescura y luminosidad al rostro, además de ser una forma de expresión y autenticidad.
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Estos son los 3 looks de maquillaje que se ven bien en el día a día
- Estilo no makeup makeup
Este es el rey de los estilos diarios, gracias a su naturalidad. Se centra en tener una piel perfectamente hidratada, un toque de corrector solo donde es necesario, algo de gel transparente para las cejas y mucho bálsamo labial.
El secreto es usar texturas en crema para que se fundan bien con la piel y así crear un efecto "acabo de despertar", lo que aporta mucho más frescura a todo el look.
- Estilo besada por el sol
Ideal para dar vida a un rostro cansado. Se trata de un maquillaje en donde el protagonista principal es el rubor, que puede aplicarse en tonos melocotón o rosados.
El truco es no solo colocarlo en las mejillas, sino también poner un poco sobre el puente de la nariz y acompañarlo con una máscara de pestañas café que permitirá definir la mirada de forma suave, finalizando con un poco de bronceador en las sienes.
- Feline minimal o delineado sutil
Para aquellas personas que aman destacar los ojos sin exagerar. Este look consiste en un delineado tipo foxy eye, algo muy fino que preferiblemente debe hacerse con sombra marrón o un lápiz difuminado a ras de las pestañas superiores.
Todo se complementa con unos labios nude y una piel mate-natural, logrando una mirada sofisticada, pero totalmente apta para los días de escuela u oficina.