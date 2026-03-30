Cómo maquillar los ojos separados y juntos

Para maquillar correctamente los ojos, dependiendo de su separación, las reglas de oro a recordar son que, los colores claros abren y alejan, mientras los colores oscuros cierran y acercan.

Este y otros consejos de expertos maquillistas nos ayudarán a conocer cómo sacarle partido a la forma natural de nuestro rostro y al mismo tiempo hacerlo lucir más armonioso y proporcionado, sin demasiado esfuerzo.

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Así se maquillan los ojos según su separación

Maquillaje para ojos juntos

El objetivo principal al maquillar este tipo de ojos es crear el efecto óptico de mayor separación y desplazar el efecto visual hacia el exterior del rostro. Como primer paso podemos iluminar el lagrimal, aplicando una sombra muy clara en el mismo.

Los tonos blancos, vainillas o champañas son ideales para esto y también pueden extenderse hacia el primer tercio interior del párpado, así la luz separará los ojos visualmente de la nariz, dando más armonía.

Para separar visualmente los ojos juntos se deben colocar colores claros en el lagrimal|Pinterest

Después debes usar tonos de transición en el párpado móvil que sean más neutros y que difumines hacia afuera. Para agregar profundidad exterior necesitas aplicar sombras oscuras, como café, gris y negras únicamente en la esquina externa y difuminarlas en dirección hacia la sien para alargar el ojo.

Finalmente, un delineado estratégico que parta de la mitad del ojo hacia afuera, con un ala alargada hacia la sien, así como aplicar la máscara de pestañas en esta misma dirección puede ser útil para complementar el look.

Maquillaje para ojos separados

El objetivo es acercar visualmente los ojos y concentrar la intensidad en la parte interna, cerca de la nariz. Podemos obtener un buen resultado aplicando una sombra de tono medio o ligeramente oscuro en la parte del lagrimal y en el primer tercio del párpado o incluso hacer el Halo Eye, que consiste en sombras oscuras en ambos extremos.

La técnica de Halo Eyes es ideal para maquillar ojos separados|Pinterest

Lo importante es mantener el tono más claro al centro, en el párpado móvil, para desviar la atención hacia esta zona. Sugerimos cerrar con un delineado completo que inicie desde el lagrimal y maquillar las cejas para que el inicio esté bien definido.