Los 3 vestidos primaverales ideales para cuerpo rectangular

Un cuerpo rectangular se define de esta manera porque los hombros, el busto y la cadera tienen medidas similares, por lo que al vestirlo, la idea principal es dar la ilusión de que existen curvas y acentuar la cintura.

Esta primavera, los vestidos en tendencia se caracterizan por ser de colores pasteles y con estampados florales. Para poder lucirlos de forma que potencien tu belleza, puedes seguir las recomendaciones de expertos sobre cómo estilizar tu figura.

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Estos 3 vestidos son ideales para cuerpo rectangular

Vestidos con corte A

Se trata de modelos muy ajustados en la parte superior que comienzan a ensancharse a partir de la cintura hacia abajo. Esto genera un mayor volumen en la parte inferior del cuerpo, dando la sensación de una cintura más acentuada y definida, así como de caderas más anchas.

Los vestidos de corte A agregan volumen a la parte inferior del cuerpo|Pinterest

Vestidos entallados

Para quienes lo prefieran, un corte entallado puede ayudar a simular una cintura definida, especialmente si incluyen un cinturón, costuras o bloques que "corten" la figura en medio.

Los vestidos con cinturón son perfectos para estilizar el cuerpo rectangular|Pinterest

Escotes en V

También son ideales para la primavera ya que suelen atraer frescura al look. Además, ayudan a alargar el cuello y atraen la atención a la parte superior del cuerpo. Igualmente, rompen con la linealidad de los hombros.

Los vestidos con escote en V ayudan a estilizar los cuerpos rectanfulares|Pinterest

Los expertos apuntan a que elegir el corte de vestido correcto para un cuerpo rectangular no debe asociarse con la idea de "ocultar" la fotrma natural de la anatomía, sino equilibrar las proporciones para otener una figura más armoniosa.

Los cortes adecuados pueden ser útiles para dar una apariencia más dinámica, estilizada y armoniosa, permitiendo que los atributos naturales sean resaltados.

La temporada de primavera de 2026 está marcada por vestidos que abrazan formas expresivas y retoman estilos como el boho-chic y victoriano, que tienen bordados o encajes delicados y volantes que aportn aires románticos y movimiento.

También están de moda las texturas con movimiento, el estilo rococó y el minimalismo con cortes de calidad y colores más sobrios, incluyendo el del año que es el Cloud Dancer.