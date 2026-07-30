4 actividades y juegos de KPop Demon Hunters que puedes hacer en casa con tus hijos en estas vacaciones si tienen mucha energía; son recreativas y divertidas

Estamos pasando por una de las temporadas más activas del año, pues millones de niños y niñas se encuentran en su periodo de vacaciones tras haber finalizado el ciclo escolar.

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Ante ello, hay muchos pequeños que se quedan en casa a descansar, aunque muchas veces “descansan de más” y siguen con mucha energía durante todo el día, por ello te compartiremos una lista de actividades que pueden hacer en casa inspiradas en la película furor: KPop Demon Hunters, que además de canalizar su atención estimularán su coordinación.

Actividades y juegos de KPop Demon Hunters

Si tomamos en cuenta que los niños tienen mucha energía y creatividad, podemos dividir en varias partes las actividades de Las Guerreras KPop que podemos hacer con ellos, como por ejemplo:

Manualidades y creaciones de KPop Demon Hunters

Hoy en día hay muchas plantillas de KPop Demon Hunters que puedes imprimir y son ideales para que los niños las coloreen, pues tienen varios diseños de los personajes principales de la película.

Juegos caseros de KPop Demon Hunters

Otra gran plantilla que puedes imprimir es la de un memorama, el cuál te garantizamos que les hará pasar horas de diversión, además de que pondrá a trabajar la memoria y persuasión de los niños.

Sopa de letras de KPop Demon Hunters

Además de juegos caseros, también hay actividades que pueden ser individuales, tal como una entretenida y desafiante sopa de letras donde los niños pueden buscar a sus personajes y elementos más importantes de esta película.

Coreografías de baile de KPop Demon Hunters

Por último pero no menos importante, tenemos las coreografías que los niños pueden replicar, ya sea de las HUNTR/X o los Saja Boys, cada agrupación de la película KPop Demon Hunters tiene canciones que todos hemos escuchado y qué mejor que poner en practica la coordinación motriz al ritmo de estas canciones para bailar como nuestros personajes favoritos y gastar mucha energía.



Coreografía de HUNTR/X