¿Ángela Aguilar EMBARAZADA? Kunno revela que los cantantes tienen una sorpresa: “ya hablé con ellos para saber qué puedo decirles”

Los rumores sobre un posible embarazo de Ángela Aguilar y Christian Nodal han llamado la atención de seguidores y medios luego de que el influencer Kunno diera algunos detalles de la pareja y se enfocara en expresar que los intérpretes tienen una sorpresa para sus fans la cual próximamente darán a conocer.

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Recientemente el influencer habló EN EXCLUSIVA para las cámaras de Ventaneando donde se tomó el tiempo paar responder sobre la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar, de igual modo, se expresó sobre el supuesto embarazó de la hija de Pepe Aguilar.

Durante su encuentro con el medio, el creador de contenido se le mostró alegre al hablar de su amiga quien destacó que ella y Nodal preparan algo especial, incluso se adelantó en decir que él ya habló con ellos para saber qué decir, asimismo, se limitó a contestar cuando fue cuestionado si la pareja va a retomar sus planes de boda y comenzó a hablar de la próxima sorpresa.

“Ya lo he hablado con ellos para ver que puedo decirles y más adelante les tenemos una sorpresa, algo divertido para todos ustedes que han estado aquí, que andan de preguntones… No puedo arruinarles la sorpresa, pero es una invitación colectiva”,expresó el influencer.

De igual modo, decidió parar los rumores de un supuesto embarazo de Aguilar, ya que al momento de ser cuestionado sobre si sus amigos se convertirán en padres, él decidió contestar rotundamente y con su estilo que esta información es mentira.

“¿Cómo crees? La gente ya no sabe qué decir, pero no. Estan agusto, están cómodos disfrutando su aniversario, estando en casa ahí andan tranquilos”.

Exclusiva: Kunno revela que Christian Nodal y Ángela Aguilar planean una gran SORPRESA para su boda

¿Ángela Aguilar y Christian Nodal planean tener hijos?

Aunque los rumores no cesan, la propia pareja ya ha hablado anteriormente sobre sus planes a futuro. En distintas entrevistas, Ángela Aguilar ha explicado que por ahora su principal objetivo es consolidar su carrera artística.

Por su parte, Christian Nodal ha reconocido que sí le gustaría volver a ser padre junto a Ángela, pero por el momento han descartado ese importante pasó, ya que son muy jóvenes.

¿Cómo ha sido la relación de amistad entre Kunno con Ángela Aguilar y Christian Nodal?

El reconocido influencer Kunno ha destacado por mantener una relación de amistad muy cercana con la pareja de artistas e incluso son varias las ocasiones que ha compartido momentos junto a Ángela y Nodal, asimismo, ha mostrado su lealtad con ellos al defenderlos de las críticas a las que se han visto envueltas.

Sin embargo, aunque ha destacado por su cercanía, el influencer ha expresado que tanto él como los intérpretes buscan mantener su amistad lejos de la polémica y evitar alimentar especulaciones sobre su vida privada.