Kpop Demon Hunters: 4 ideas de stickers ideales para decorar tu termo de agua o café este regreso a clases; son originales y coloridos

Es oficial, el regreso a clases está a la vuelta de la esquina, es por eso que una de las mejores cosas que puedes hacer para regresar a la escuela con todo el estilo es decorando tus pertenencias, si bien muchas personas personalizan sus útiles como libretas o mochilas, pocas personas decoran su termo de agua, es por eso que en esta ocasión te presentamos los mejores stickers para que decores el recipiente en donde llevas agua o café.

Puede interesarte: 5 ideas para hacer paletas de hielo de KPop Demon Hunters; son creativas y deliciosas

Kpop Demon Hunters: Plantillas de stickers para decorar termos

Cada uno de estos stickers son distintos, con colores, formas y diseños únicos que te harán resaltar por completo en el salón de clases, puedes pegarlos de las formas que prefieras.

Kpop Demon Hunters: Plantillas de stickers con ramen

Esta plantilla, como su nombre lo indica tiene ramen ya que si haz visto la película sabes que las guerreras Huntrix aman comerlo, por lo que al ser un elemento característico de la cinta, hará que tu termo luzca muy original y auténtico.

Kpop Demon Hunters: Plantillas de stickers con los Saja Boys

Esta plantilla consiste en integrar a las guerreras Huntrix y a los Saja Boys, intérpretes de la icónica canción “Soda Pop” en una versión animada. Pueden ser personajes individuales o también en grupo, de igual forma pueden ser stickers del tamaño que tú prefieres, todo dependerá del tamaño de tu termo y por su puesto de tu creatividad.

Stickers de Kpop Demon Hunters|Crédito: Pinterest

Kpop Demon Hunters: Plantillas de stickers en forma de circulo

Como su nombre lo dice, estos stickers son en forma de círculo y deben tener a las guerras en el centro aunque si lo prefieres dentro de un círculo pueden estar las 3; Rumi, Zoey y Mira. Por otro lado, también puede estar el icónico Derpy. De igual forma pueden tener un fondo de color o desgradado de diferentes colores.

Kpop Demon Hunters: Plantillas de stickers en versión anime

Esta plantilla consiste en stickers de los personajes de Kpop Demon Hunters en una versión de anime, esto hará que las g¿figuras luzcan únicas y muy originales. Puedes elegir imprimir solo stickers de tus personajes favoritos o bien, de todos, todo dependerá de tus gustos y preferencias.