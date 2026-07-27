Zahie Téllez: cuál es el nivel de estudios de la chef de MasterChef 24/7

La chef Zahie Téllez, quien actualmente es jueza de MasterChef 24/7, ha ganado gran popularidad entre los fans del reality culinario. Al igual que Poncho Cadena y Adrián Herrera, los seguidores del programa quieren conocer más sobre su vida y su trayectoria profesional . Lo que pocos saben es que su carrera no comenzó en la gastronomía, sino en un ámbito completamente diferente.

De acuerdo con información de TV Azteca , Zahie Téllez estudió dos carreras universitarias: Economía y Ciencia Política. En total, dedicó alrededor de ocho años a su formación académica antes de ejercer profesionalmente. Sin embargo, su pasión por la cocina la llevó a buscar una segunda vocación, ya que cocinar siempre había sido una de sus grandes aficiones.

Fue entonces cuando decidió darle un nuevo rumbo a su vida y formarse como chef profesional. Estudió en el Instituto Gastronómico Letty Gordon y posteriormente se especializó en la Culinary Institute for Foreigners, en Italia, donde fortaleció sus conocimientos en gastronomía internacional.

La chef Zahie Téllez está por abrir un restaurante italiano en CDMX.|(Instagram Zahie Téllez)

¿Cómo se hizo famosa la chef Zahie Téllez?

Gracias a esta preparación, Zahie Téllez trabajó en reconocidos restaurantes y logró consolidar una exitosa carrera en la cocina. A su regreso a México, ganó prestigio por su talento culinario y comenzó a participar en programas de televisión, hasta convertirse en una de las juezas de MasterChef 24/7.

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¿Cuáles son los restaurantes de la chef Zahie Téllez, de MasterChef 24/7?

Zahie Téllez colaboró con el restaurante José Guadalupe, Platos de Cuchara, un proyecto gastronómico que actualmente ya no se encuentra en operación.

Durante muchos años, la chef prefirió no abrir un restaurante propio para dedicar su tiempo a viajar y conocer la gastronomía de distintos países, tal como ella misma ha contado en diversas entrevistas. Esa experiencia le permitió enriquecer su estilo culinario y ampliar su conocimiento sobre la cocina internacional.

Actualmente, Zahie Téllez prepara la apertura de su primer restaurante, llamado Ostería Vera. El establecimiento estará ubicado en Perisur, en la Ciudad de México, y estará especializado en cocina italiana, con una propuesta inspirada en los platillos que más disfruta preparar. Así lo reveló durante una entrevista con Eddy Warman para sus redes sociales.