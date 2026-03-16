4 cestos de ropa que nunca se verán feos en tu casa: son hasta decorativos

Mantener una casa perfectamente organizada puede parecer una misión imposible, pero en realidad es muy sencillo de lograr, sobre todo cuando se recurre a artefactos de almacenamiento que resulta muy útil tener a la mano. Una de estas herramientas son los cestos, un recipiente en el que se pone la ropa que está sucia y la que está lista para plancharse.

De esta manera, es posible reducir el ruido visual que genera tener todas estas predas arrumbadas en las sillas, en la cama o en los sillones. Y lo mejor de todo es que esto no tiene que alterar la decoración, pues existen modelos pensados para sumar armonía y no estorban.

Cestos para la ropa de tela con estructura

Si te preocupa que poner un bote para la ropa sucia termine causando mayor caos en una habitación, entonces los cestos de ropa con una estructura rígida incluida podrían ser la mejor opción. Se trata de modelos que por dentro traen varillas, lo que permite que todo el tiempo estén en perfecta posición y eliminan casi por completo el riesgo de que se caigan por el peso.

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Hechos de fibras para una decoración rústica

Las canastas hechas con fibras naturales como el mimbre o la palma son una alternativa factible para que tu cuarto se vea hermoso y ordenado. Esto gracias a que la mayoría de diseños tienen tonos marrones que aportan calidez y que son fáciles de combinar. Son ideales para decoraciones de estilo rústico y pueden ponerse en las recámaras o en el baño, dependiendo de la distribución original.

4 estilos de cestos para la ropa que quedan como decoración|Canva

Cestos de ropa metálicos con acabado moderno

Ahora que la decoración industrial es una de las tendencias más fuertes para 2026, puedes sumar un bote metálico para guardar ropa y otras cosas. En tiendas se pueden encontrar de color plateado o negro, lo que sin duda ayudará también a dar un aire de sofisticación que es agradable a la vista.

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De bambú con tapa con efecto minimalista

En caso de que prefieras los acabados discretos y elegantes para tu habitación, los cestos de ropa de bambú con tapa son una excelente idea para ordenar la ropa. La magia está simplemente en que al tener todo el interior cubierto, no da apariencia desastrosa, especialmente cuando ya está muy lleno. Además, la mayoría suelen estar hechos de manera artesanal, lo que le agrega un toque único.