Las expertas en uñas coinciden: “Esta tendencia de manicura busca aportar profundidad y jugar con el volumen”

El universo de la manicura y las uñas ha dejado de ser una simple elección de color plano para convertirse en una auténtica disciplina de escultura miniatura. Al revisar las propuestas más disruptivas de los salones de alta costura para el cierre del año, las expertas en uñas coinciden en un diagnóstico claro: la profundidad visual y lo tridimensional son la moda actualmente.

Los días en que el brillo o el mate eran las únicas texturas disponibles han quedado atrás. Las técnicas contemporáneas desafían la bidimensionalidad de la uña utilizando refracciones de luz, relieves táctiles y capas translúcidas que transforman tus manos en una obra de arte interactiva.

“Tengo 48 años de divertirme y no trabajar”, Miguel Gutiérrez ‘El Lobo’ reveló grandes noticias sobre Sabrosita 590

El secreto de la profundidad: ¿Cómo se logra el efecto de las uñas y manicura tridimensional?

Para crear una sensación de abisalidad o distancia dentro de una superficie tan pequeña como la uña, las expertas recurren a técnicas de superposición de capas. La tendencia se divide principalmente en dos vertientes que suelen combinarse en un mismo diseño.

Gracias a la evolución de los geles de construcción de alta viscosidad y resinas de curado rápido, las manicuristas ya no necesitan esculpirextensiones kilométricas para llamar la atención.

Ahora, el volumen se trabaja para llamar la atención. Ahora, el volumen se trabaja sobre el cuerpo de la propia uña a través de gotas de agua simuladas, lineas orgánicas texturizadas, ondas de estilo cyberpunk o relieves cromados.

Esta tendencia de manicura busca aportar profundidad y jugar con el volumen

Los 3 diseños clave que dominan la tendencia de manicura y uñas con volumen

Uñas aura encapsuladas en 3D

El clásico degradado circular que simula el aura energética se potencia aplicando una capa de brillo grueso y añadiendo encima espirales o gotas transparentes de gel sólido.

Texturas minerales de roca y oro

Diseños que imitan la superficie rugosa de las piedras naturales combinados con sutiles destellos de hojas de oro o plata flotando en el interior.

Esta tendencia de manicura busca aportar profundidad y jugar con el volumen

Líneas líquidas metalizadas

Consiste en dejar la base de la uña completamente natural o nude mate, y trazar encima líneas horizontales o curvas gruesas en relieve, pulidas con polvo espejo de cromo. Un contraste futurista ideal para quienes prefieren minimalismo.

