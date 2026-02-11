4 diseños de lentes ojo de gato en tendencia que se ven bien en cara redonda: hay de diferentes colores

Las gafas no son simples accesorios, se trata de complementos que transforman el rostro por completo , todo gracias a que la forma de los armazones es capaz de enmarcar ciertas zonas para dar una apariencia impecable. Es el caso de los lentes ojo de gato que dominan las tendencias en 2026 y son especialmente favorecedores para las caras redondas.

Lentes para caras redondas: armazones tipo ojo de gato que se ven muy elegantes

1. Gafas "cat eye" negras clásicas. Hay veces que menos es más y tratándose de los lentes para rostro redondeado que se usan todos los días, esta frase aplica a la perfección. Ya contando con los armazones estilizados, este tono que combina con absolutamente todo, aporta sofisticación y estiliza para dar un efecto visual alargado.

2. Lentes ojo de gato en tono carey. Si hay una textura que hemos escuchado mucho entre las tendencias estos últimos meses, es el "efecto carey", que se usa para hacer diseños de uñas muy lindos , pero también puede llevarse en las gafas. Y toda esta fusión de colores cafés, naranjas y ámbar, con los ángulos marcados de las gafas, le dan calidez al rostro y disimulan los pómulos.

Si tienes el rostro redondo, estos lentes tipo “cat eye” se te verán increíbles|Pinterest

3. Gafas tipo ojos de gato color rojo. Por sí mismas, las tonalidades del rojo cereza hasta los vinos profundos, son ideales para darle un toque elegantísimo a los atuendos, especialmente cuando se usan en los accesorios.

En cuanto a los lentes para las caras redondas, pertenece a los modelos que crean un contraste que estiliza y le da fuerza al maquillaje.

4. Lentes de sol "cat eye" color blanco. Al igual que con otro tipo de armazones, estos diseños de gafas para rostro redondeado pueden llevarse tanto en formato óptico como para usarse en el sol. Y si quieres un accesorio que se vea fabuloso y eleve tu look al instante, entonces necesitas un par de gafas oscuras hechas con pasta blanca.