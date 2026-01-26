7 modelos de lentes para cara redonda que se ven bien: no se nota lo cachetona y se ven aesthetic

Usar el corte de pelo y los accesorios correctos para la forma del rostro cambia por completo la apariencia, pues los armazones tienen la capacidad de resaltar o disimular ciertas zonas. En el caso de los que tienen la cara redonda, existen ciertas siluetas de lentes que favorecen más y estilizan visualmente.

Lo mejor de todo es que este tipo de anteojos no pierden su efectividad ni se ven anticuados, ya que en realidad hay modelos muy bonitos que lucen increíble para cualquier ocasión. Además de que no son incómodos ni es difícil encontrarlos, ya que son atemporales e incluso van surgiendo nuevas versiones conforme a las tendencias de moda que se estarán llevando para 2026 .

1. Lentes estilo "cat eye"

Los armazones con forma "ojo de gato" son muy elegantes y levantan visualmente el rostro por la forma de sus esquinas (lo mismo que pasa con los delineados intensos). También ayudan a afinar los pómulos.

7 estilos de lentes para cara redonda que estilizan y se ven bien|Instagram. @barbieferreira

2. Lentes con puente alto

Los lentes con puente alto cumplen con la función de alargar visualmente el rostro y afinan sutilmente desde las mejillas. Si te preocupa que este modelo "sature" tu imagen, puedes elegir un material transparente que casi se mimetice con tu tono de piel.

7 estilos de lentes para cara redonda que estilizan y se ven bien|Pinterest

3. Lentes estilo aviador circulares

A diferencia de los lentes tipo aviador clásicos con estructuras muy lineales, los armazones circulares enmarcan la mirada y disimulan la zona de los cachetes. Para potenciar este estilo, apuesta por un armazón fino y liso.

7 estilos de lentes para cara redonda que estilizan y se ven bien|Pinterest

4. Lentes geométricos de pasta

Si lo que quieres son unos lentes aesthetic que se vean bien en cara redonda, los diseños geometricos son la opción perfecta. Los estilos en tendencia son los hexagonales u octagonales, mucho mejor si son hechos con pasta para hacerlos aun más llamativos.

7 estilos de lentes para cara redonda que estilizan y se ven bien|Pinterest

5. Lentes cuadrados

Los armazones cuadrados tipo chunky son perfectos para definir la cara con suavidad y dan estructura de manera disimulada, lo que evita que las mejillas sean el centro de atención. Hay en muchos colores y todos se ven fabulosos.

7 estilos de lentes para cara redonda que estilizan y se ven bien|Pinterest

6. Lentes "oversize" para la cara redonda

Los modelos grandes que tienen los bordes ligeramente pronunciados ayudan a equilibrar las proporciones de la cara y por sus diseños le dan un toque muy chic a cualquier look, en especial cuando se combina con alguno de los peinados para rostros redondos que están en tendencia este 2026 .

7 estilos de lentes para cara redonda que estilizan y se ven bien|Pinterest

7. Lentes rectangulares en colores claros

De los modelos más clásicos, pero igual de efectivos. Los lentes rectangulares ayudan a darle contraste a la cara y alargan visualmente el rostro, además de que se pueden combinar con los diseños de "cat eye". Un secreto para maximizar este efecto, es eligiendo tonos suaves como el rosa, transparente y gris.