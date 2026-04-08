4 diseños de uñas brillosas que puedes usar en manos o pies y se ven aesthetic

Los diseños de uñas brillantes te permiten hacer combinaciones sencillas si quieres combinarlos en las manos y los pies. Hay algunos diseños de manicure que te permiten lucir aesthetic en cualquier evento o reunión. Mira cómo puedes hacerlo con estos ejemplos.

De acuerdo con la revista de moda Glamour, la recomendación que nunca falla a la hora del diseño de uñas en manos y pies es elegir los colores monocromáticos, para evitar que se sobresature de detalles. Si tienes esmaltes azul pastel, rosa bugambilia, blanco polar, carmín o azul elétrico, los puedes usar sin problema. Si quieres variar, usa el mismo color en pies pero un tono más oscuro que en las manos.

¿Cuáles son los diseños de uñas que combinan en manos y pies?

Uñas con efecto espejo (chrome)

Son uñas ultra brillantes que reflejan la luz como si fueran metal pulido, casi como un espejo. Se ven lisas, intensas y muy llamativas.

Uñas chrome para manos y pies.|Pinterest

Cómo hacerlas:



Aplica esmalte en gel negro o del color base.

Sella con top coat sin capa pegajosa.

Frota polvo chrome hasta lograr el efecto espejo.

Finaliza con top coat brillante.

Cómo combinarlas:



Con outfits minimalistas en negro, blanco o nude.

Perfectas para looks de noche o fiesta.

Brillo perlado (glazed nails)

Tienen un brillo suave tipo perla, como si la uña estuviera cubierta por una capa nacarada. Es elegante y delicado.

Brillo perlado (glazed nails).|Pinterest

Cómo hacerlas:

Usa un esmalte nude o blanco lechoso.

Aplica polvo perlado encima.

Sella con top coat.

Cómo combinarlas:



Con ropa en tonos pastel o románticos.

Ideales con telas satinadas o vestidos fluidos.



Glitter encapsulado

El brillo parece estar “dentro” de la uña, no encima. Se ve profundo, limpio y muy pulido.

Uñas brillosas: diseños.|Pinterest

Cómo hacerlas:



Base transparente o nude.

Aplica glitter fino del mismo tono.

Encapsula con gel o top coat grueso.

Cómo combinarlas:



Con outfits monocromáticos.

Perfectas para eventos o fiestas



4. Uñas metálicas sólidas

Color uniforme con acabado metálico (oro, plata, cobre). Son brillosas pero más elegantes que el chrome.

Diseños de uñas metálicas.|(Pinterest)

Cómo hacerlas:



Aplica esmalte metálico en 2 capas.

Sella con top coat brillante.

Cómo combinarlas:



Con ropa neutra o total black.

Elevan cualquier look básico.

¿Cómo elegir la forma de uñas según tu tipo de manos?

Antes de pintar tus uñas brillosas y hacer diseños, debes de conocer cuáles formas de la manicure son mejores según tu tipo de manos y pies. Una recomendación de Smudge Beauty es seguir la regla de belleza que ayuda a ocultar imperfecciones: