Las uñas con efecto de ojo de gato siguen en la tendencia de la manicura y es que su acabado llamativo las hace ideales para llevar en cualquier estación del año. Aunque en esta ocasión traemos para ti 9 diseños en color rojo, uno de los tonos más imponentes y del cual te enamorarás. Estos son los 3 últimos y hermosos modelos que son tendencia para abril de 2026.

De acuerdo con la fundadora de The GelBottle, Daysi Kalnina, las uñas con este efecto imitan el destello de los ojos de los gatos gracias a la fórmula del esmalte en gel que contiene partículas magnéticas, lo que le da un brillo 3D único que cambia con cada movimiento. Estos son los 3 tonos dorados que debes usar en tus diseños de manicura para darle elegancia a tus manos.

Los diseños de uñas efecto ojo de gato color rojo

1. French: Uno de los diseños más clásicos de la manicura, pero en esta ocasión con el acabado ojo de gato.

Te enamorarás de estos 9 diseños de uñas con efecto ojo de gato color rojo|Pinterest

2. Dorado: A tus diseños de uñas les puedes agregar un toque dorado, a fin de hacerlas más elegantes para eventos especiales.

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3. 3D: Al diseño le puedes agregar objetos 3D, como lo son en este caso unos relieves.

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4. Combinadas: Agrégale otros colores a tu diseño de uñas color rojo, siempre y cuando combinen.

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5. Vino tinto: Un color más oscuro que el rojo clásico, pero que sin duda es sumamente elegante.

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6. Estampados: A tu diseño de uñas le puedes agregar estampados y qué mejor que de flores, para hacer referencia a la primavera.

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7. Cobrizo: Este tipo de rojo se asimila al cobre oxidado, de ahí su nombre, por si lo que quieres es un diseño completamente diferente.

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8. Ámbar: Este diseño es una gran combinación, ya que combina el rojo con un ámbar, un diseño muy llamativo.

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9. Stiletto: Si lo que te gusta es lo extravagante, este tipo de uñas es para ti, al ser alargadas y puntiagudas, pero siempre con el efecto ojo de gato en color rojo.