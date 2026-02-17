4 diseños de uñas que son únicos en 2026, se ven hermosos en cortas y largas, según la IA

Tener un buen diseño de uñas puede hacer que tu outfit se vea más espectacular, pero si logras encontrar una manicura única que pueda marcar tendencia, subes de nivel. Por eso, te damos cuatro ideas creadas por la Inteligencia Artificial (IA), que se ven bien en cortas y largas, para este 2026.

Le preguntamos a ChatGPT cómo serían los diseños especiales que llaman la atención, basados en las tendencias actuales, colores elegantes y que te harán sentir hermosa. Su respuesta dio la explicación de cómo se hacen y cómo se verían. Mira las FOTOS.



Holographic Drip: Aplica una base nude o lechosa y cura si trabajas con gel. Con un gel espeso o constructor, dibuja líneas tipo goteo desde la punta hacia el centro para crear relieve. Cura en lámpara y frota polvo cromado holográfico sobre el diseño 3D. Sella con top coat brillante sin aplanar el efecto. Ideal para un acabado futurista y tornasol muy en tendencia 2026.

La inteligencia artificial imaginó estas ideas de diseños de uñas modernas para 2026.|(ESPECIAL/ChatGPT)

Botanic 3D: Aplica una base verde salvia, beige o translúcida. Dibuja hojas y tallos con pincel fino y gel painting. Para el relieve, utiliza gel constructor o acrílico para formar pétalos en 3D y cura cada capa por separado. Añade microperlas o pequeños cristales y sella alrededor para conservar la textura.

Cuáles son los diseños de uñas que están en tendencia en 2026

La tendencia de uñas para el 2026 apunta a colores cromáticos, estampados y diseños 3D , según Vogue Spain. Si bien la manicura larga fue de lo más comentado en los últimos años, las cortas y cuadradas regresan para posicionarse como el clásico que son.