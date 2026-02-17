6 diseños de uñas que estarán en tendencia en 2026 y deberías usar

Elegir un diseño de uñas no es tarea fácil : existen un montón de estilos, ideas y colores. Pero si quieres estar a la moda, debes apostar por los que todos están eligiendo este 2026.

Según la revista de moda Vogue España, existen seis diseños que todos aman y que no dejarán de usarse en lo que resta del año. Te mostramos algunos ejemplos para que te inspires y encuentres tu mejor aliado, ese que te haga sentir bella y segura.

Estos son los diseños de uñas en tendencia en 2026

El 2026 apunta a una manicura con paletas cromáticas, estampados y diseños 3D. La forma ideal es llevarlas cortas y cuadradas para proyectar misterio sin perder sofisticación.

En ese sentido, las opciones seguras que no fallarán son:

Uñas efecto “perla” : acabado nacarado y brillante que refleja la luz con un toque delicado y elegante.

: acabado nacarado y brillante que refleja la luz con un toque delicado y elegante. Manicura estilo Polka dot nails : diseño con pequeños puntos distribuidos sobre una base lisa, divertido y femenino.

: diseño con pequeños puntos distribuidos sobre una base lisa, divertido y femenino. Uñas Brickhouse mani : tonos intensos, como rojos y terracotas profundos, con acabado sólido y llamativo.

: tonos intensos, como rojos y terracotas profundos, con acabado sólido y llamativo. Uñas estilo Preppy : colores suaves o pastel con detalles clásicos y pulidos que transmiten pulcritud.

: colores suaves o pastel con detalles clásicos y pulidos que transmiten pulcritud. Manicura estilo Cowboy nails : inspiración western con tonos café, nude o azul y detalles rústicos o metálicos.

: inspiración western con tonos café, nude o azul y detalles rústicos o metálicos. Uñas estilo retro: combinaciones de colores vibrantes y figuras geométricas inspiradas en décadas pasadas.

Así lucen las uñas estilo perla.|(ESPECIAL/CANVA)

Estos diseños únicos puedes combinarlos con el color del 2026 que, según Pantone, es el Cloud Dancer, un blanco suave, etéreo y cálido con matices de marfil. Sin duda, se verían bellísimas.

Qué significado tiene llevar uñas cortas cuadradas, según la psicología

Llevar uñas cuadradas cortas está relacionado con la modernidad, la lógica y el equilibrio emocional, según explica Style Rave en un análisis realizado por expertos. En ese sentido, suelen usarlas personas que buscan estructura, estabilidad y que tienen un fuerte sentido del orden. ¿Crees que va con tu personalidad?

Luce el estilo preppy en tus uñas con este diseño.|(ESPECIAL/Pinterest)

Qué tipo de manos se ven bien con uñas cuadradas cortas

Las mujeres con dedos largos y estrechos les sacan mayor provecho a las uñas cuadradas cortas, según ABC. Sin embargo, las manos delgadas también lucen especiales con este estilo. Además, son ideales para quienes hacen trabajos manuales todos los días, porque son fáciles de manejar y, sobre todo, de cuidar.